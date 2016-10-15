شقيق السوري جابر البكر: سآتي لألمانيا كلاجئ .. وسأنتقم لمقتل أخي .. وزير الداخلية الألماني يطالب بتوضيح كامل لعملية انتحار السوري جابر البكر

صرح علاء البكر شقيق السوري جابر البكر والذي وجد مشنوقا في زنزانته في مدينة لايبزيغ الألمانية أنه سوف ينتقم لمقتل شقيقه، وقال البكر لإذاعة صوت ألمانيا : رد فعلي كعربي سيكون الانتقام، ولدى سؤاله من قبل المراسل عما يعنيه بالانتقام قال “أنت تفهمني، أنا لم يعد لدي ما أضيفه، وسوف آتي إلى ألمانيا كلاجئ”.

وقال علاء البكر للمصدر ذاته، إنه مقتنع من براءة شقيقه الأصغر، مضيفا “لقد ربيته بنفسي، أنا أعرفه تماما، إنه ليس إرهابيا”.

وقال البكر إن شقيقه جابر أبلغه أنه تعرض لمحاولات غسيل دماغ من قبل بعض أئمة مساجد في برلين، الذين حاولوا دفعه للتطرف،

مضيفا:” أن بعض أئمة المساجد في ألمانيا حاولوا لفترة قصيرة غسل دماغه”. مشيرا إلى أن جابر لم ينجر إلى محاولاتهم، ولو كانوا قد نجحوا في ذلك، لمكث في سوريا ولم يعد إلى ألمانيا.

ويطالب علاء البكر بتسليم جثة شقيقه، وربطها بخطوات أخرى سيتخذها ضد السلطات في ولاية سكسونيا.

وقال علاء البكر : ” أود أن أؤكد لكم أن جابر لم يكن إرهابيا ، ولم يكن عضوا في تنظيم داعش”.

وتابع : ” الشرطة الألمانية قامت بقتله، وأنا سأقوم بمقاضاة الشرطة في ولاية سكسونيا في ألمانيا.

و عرف علاء البكر نفسه بأنه متزوج ويبلغ من العمر 30 عاما، ويعيش مع والديه و7 أخوة وهم أخ وست أخوات في ريف دمشق.

وتعيش الأسرة على التجارة والزراعة، وقال بأن جابر بالنسبة للعائلة هو شهيد ومصدر فخر لهم.

وزير الداخلية الألماني يطالب بتوضيح كامل لعملية انتحار السوري جابر البكر

طالب وزير الداخلية الاتحادي الألماني توماس دي ميزير بتوضيح كامل لملابسات انتحار جابر البكر، المشتبه في تورطه بأعمال إرهابية، والذي انتحر داخل زنزانة بأحد سجون ولاية سكسونيا شرقي البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وقال دي ميزير يوم الجمعة في فيسبادن: “المسؤولون يعلمون هم أنفسهم أفضل من أي أحد آخر أن عليهم الكثير من العمل لتجلية هذه الحادثة”، مشيراً إلى أنه لم تتوافر حتى الآن صورة كاملة عن الواقعة.

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على البكر في لايبتسج شرق البلاد يوم الاثنين الماضي، ثم عثر عليه منتحراً مساء الأربعاء في زنزاته مستخدماً قميصاً خنق به نفسه داخل الزنزانة.

وقال المكتب الاتحادي لحماية الدستور (أمن الدولة) إن البكر لاجئ معترف به وقد خطط لهجوم على أحد مطارات برلين واعترف بأنه قام بالتحضير لهذا الهجوم وبلغ درجة متقدمة في هذا التحضير.

(DPA)

شام تايمز

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