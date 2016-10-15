إنريكي يشيد بعودة ميسي ويأسف لحظ ألكاسير

عبر الإسباني لويس إنريكي، عن سعادته بفوز فريقه برشلونة اليوم أمام ديبورتيفو لاكورونيا، مؤكدًا أن الفوز أفضل وسيلة للاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، منتصف الأسبوع الجاري.

وقال إنريكي، عقب نهاية المباراة في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت “لقد رأينا أن ميسي أصبح معافى بشكل كامل اليوم”.

وأضاف إنريكي “المباراة أمام مانشستر سيتي أمر مختلف بكل تأكيد، لقد خسرنا من سيلتا فيجو مؤخرًا وحققنا انتصارًا اليوم على فريق كان يسبب لنا المشاكل في الموسمين الماضيين”.

وتابع إنريكي “لقد أظهرنا أننا نملك ثراءًا تكتيكيًا”.

ومن الجوانب السلبية التي تحدث عنها إنريكي خلال المباراة، هي باكو ألكاسير، حيث قال “نحن نعلم أن جميع المهاجمين يريدون تسجيل الأهداف، لقد حاول اليوم التسجيل ولكنه لم ينجح، سوف يحصل على المزيد من الفرص”.

كووورة

شام تايمز

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