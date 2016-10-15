ديوكوفيتش يُمزِّق قميصه ويكسر مضربه!

تخلَّى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، عن هدوئه خلال مباراته، أمام الإسباني روبرتو باوتيستا، بنصف نهائي بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة، والتي خسرها بمجموعتين دون رد، وقام بكسر المضرب، وتمزيق القميص أيضًا.

وعلى الرغم من تأكيد اللاعب، خلال الفترة الماضية، أنه يقوم بتطوير الجانب النفسي، ليكون أكثر هدوءًا خلال المواجهات، إلا أنه تخلى عن هذا الأمر، وعاد ليعبر عن “غضبه الكبير”.

وقال ديوكوفيتش، خلال تصريحاته، قبل اللقاء: “في بعض الأحيان، تملكني غضب كبير، لكن أتمنى أن يصبح هذا جزءًا من الماضي. الآن سأغير هذا الاهتزاز وأحوله إلى موسيقى”.

وعلى الرغم من هذا التصريح، إلا أنه سرعان ما استعاد صورة نوفاك حاد الطباع، وسريع الغضب، حيث قام بتحطيم المضرب، بنهاية المجموعة الأولى.

وبعد هذا التصرف بقليل، واصل “نولي” إطلاق الجماح لغضبه، حيث مزق قميصه عقب خسارته لنقطة، واقترابه من توديع البطولة، قبل أن يطلب بإيقاف اللقاء لتغيير القميص الممزق، وسط هتافات من الجماهير.

وعقب اللاعب الصربي، في تصريح مقتضب للصحفيين عقب اللقاء: “اليوم لم يسر الأمر كما أردت، لكنه بمثابة درس في النهاية، وكل يوم يعتبر درسًا في حد ذاته”.

وشدد ديوكوفيتش، خلال أكثر من مؤتمر صحفي، خلال هذا الأسبوع، أنه يحاول تغيير هوسه بتحقيق الفوز دائما، والبحث بشكل أكبر عن “السعادة أثناء اللعب”، مستخدمًا بعض الكلمات من كتاب لتقنيات الاسترخاء.

كووورة

شام تايمز

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