نيمار : أحترم نظام المداورة .. و لن أغير أبداً طريقتي باللعب

أكد اللاعب الدولي البرازيلي نيمار داسيلفا جونيور احترامه لنظام المداورة الذي يتبعه مدربه في نادي برشلونة الإسباني، لويس إنريكي، على رغم من رغبته في اللعب باستمرار، كما ردّ على منتقدي أسلوب لعبه”المستفز للخصوم”، متحدياً إياهم بعدم تغييره أبداً.

واعترف نيمار بأنه لا يحب أن يكون احتياطياً أو أن يتم تغييره، لكنه أكد احترامه لقرارات مدربه، حيث قال في تصريحات صحفية: “يجب احترام قرارات لويس إنريكي، لكن ماذا تغير عن السابق؟ هل أصبحت عجوزاً؟ (مبتسماً)، المدرب دائماً ما يتحدث معنا ونعلم أن الموسم طويل وبه مباريات كثيرة، والأهم هو أن نكون جميعاً في حالة بدنية جيدة في نهاية الموسم.نعرف جيداً سبب تغييرنا ونظام المداورة، وعلينا أن نتقبله”.

وفي سياق آخر، ردّ النجم البرازيلي على منتقدي أسلوبه المعتمد على المراوغات والذي يصفه البعض بالمستفز، مؤكداً أنه لن يغير طريقة لعبه مهما تلقى من انتقادات، قبل أن يتطرق للتدخل الذي تلقاه في مباراة البرازيل أمام بوليفيا.

وطبقاً لما نقلت صحيفة إيلاف ، أفصح نيمار قائلاً:” لن أتغير أبداً.على الذين ينتقدونني أن يعلموا أنني ألعب بأسلوبي الخاص عندما أكون في الميدان، وهو أسلوب يعتمد على المراوغات، التسجيل وخلق فرص التسجيل لزملائي”.

وتابع بقوله: ” أنا سعيد جداً باللعب بذلك الأسلوب، وإن لم يكونوا سعداء بأسلوبي فلا يمكنني أن أفعل لهم شيئاً.ذلك كل ما في الأمر وعلى الجميع أن يحترم أساليب الآخرين”.

وعن التدخلات العنيفة التي يتعرض لها من طرف المنافسين بسبب أسلوبه في اللعب، رد نيمار قائلاً: “في كرة القدم، الكل قادر على القيام بتدخلات عنيفة بتوجيه ضربات بالمرفق أو العرقلة من الخلف، لكن القليل هو من يستطيع المراوغة ، وتجاوز الخصوم أصبح أصعب في الوقت الحالي”.

وتطرق في ذات الصدد للتدخل العنيف الذي تلقاه، قبل أسبوع من طرف البوليفي دوك، خلال مباراة منتخبيهما: أعتقد أن أثر ذلك التدخل سيبقى للأبد”.

وتحدث نيمار عن زميله في نادي برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الغائب عن الميادين منذ 3 أسابيع بسبب الإصابة، فقال:” ميسي الآن في وضع جيد، إنه في حالة مثالية للعودة للعب كرة القدم، وعودة (الام اس ان) للّعب سوياً أمر لا يتوقف الآن سوى على المدرب”.

والـ “MSN” هو الإسم الذي يطلق على الثلاثي المرعب لخط هجوم فريق برشلونة، المشكّل من ميسي و سوايرز ونيمار. وقد عّبر المهاجم البرازيلي عن سعادته بمزاملة النجمين الأرجنتيني والأوروغوياني، حيث قال:”نعلم جيداً أننا نصنع التاريخ في برشلونة وأننا دائماً ما نكون أقوى عندما نلعب معاً في خط هجوم برشلونة”.

وأضاف مختتما تصريحه:”سحر هذا الثلاثي منبثق من الصداقة الكبيرة التي تجمع أفراده.نحن أصدقاء داخل وخارج أرضية الميدان، ونحاول أن نساعد بعضنا البعض”.

شام تايمز

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