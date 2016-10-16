مارادونا يرفض المقارنة بين ميسي و رونالدو و ينتقد بيل و يمتدح كلوب

رفض أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا المقارنة بين النجمين العالميين، مواطنه ليونيل والبرتغالي وكريستيانو رونالدو، مشيراً إلى أنّ اللاعبين مفضلان بالنسبة له، كما اعتبر بالمقابل أنّ المهاجم الويلزي غاريث بيل لا يستحق الصفقة الضخمة التي انتقل بها إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وأدلى مارادونا بحوار طويل لصحيفة “ماركا” الإسبانية، قال فيه أنّ:”ميسي ليس أفضل من رونالدو، ورونالدو ليس أفضل من ميسي، أنا أحبهما وأريدهما في فريقي، لأنهما دائماً في أفضل مستوياتهما”.

وعن الاتهامات الموجهة له بمحاولاته الدائمة التقليل من قيمة، نجم نادي برشلونة الإسباني، مواطنه ميسي، رد مارادونا قائلا:”لقد تحدثت معه في عدة مناسبات وأنا دائماً أخبره ما أفكر به تجاهه”.

وبالإضافة لميسي ولهداف نادي ريال مدريد الإسباني، رونالدو، فإنّ مارادونا ألمح أنّ النجم الآخر لفريق برشلونة، البرازيلي نيمار، هو أيضاً من لاعبيه المفضلين، حيث قال:”هناك أيضاً نيمار، إنهم ثلاثة أحصنة تتسابق من أجل الفوز، أنا أحب مشاهدة نيمار يلعب رغم أنه يتعرض للضرب كثيراً، لكنّه يواصل مراوغة لاعبي الخصم”.

أما عن أفضل قلب هجوم في العالم ، قال مارادونا:”إنه ليفاندوفسكي بلا شك، فهو أنيق، طويل ويلعب الكرة جيداً بقدميه وبرأسه، وعندما تتركه داخل منطقة الجزاء فالنتيجة تكون غير متوقعة”.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، انتقد مارادونا ضمنياً، المهاجم الويلزي غاريث بيل، حيث قال بشأنه :”بيل لاعب كبير، لكن هل تعرف ماذا حصل معه؟ عندما يدفع نادٍ ما 100 مليون يورو من أجلك، فعليك أن تلعب جيداً لكي تبرر ذلك المبلغ، وقد حصل معه في السابق مثل ما يحصل مع بوغبا الآن ، في جميع الأحوال، لا أعتقد أن بيل برر المبلغ الذي دُفع من أجله”.

وعاد الأسطورة الأرجنتينية لانتقاد مجدداً الطريقة التي غادر بها مواطنه غونزالو هيغوايين، نادي نابولي الإيطالي نحو يوفنتوس، وأوضح بقوله: “لست غاضباً منه، فهو كان سيرحل في جميع الأحوال إن قدم نادٍ ما المال الكافي من أجله ، ولكني أعتقد أنه أخطأ في طريقة الرحيل بعد أن أجرى الفحص الطبي في مدريد.كل ذلك كان من دون جدوى وأضرّ به”.

وعن المقارنة بين المدافعين الدوليين الإسبانيين سيرجيو راموس وجيرارد بيكيه، واللذين ينشطان في الفريقين الغريمين ريال مدريد و برشلونة على الترتيب، رد مارادونا قائلاً: “أعتقد أن بيكيه يتفوق على راموس بخطوة، هو أفضل منه في امتلاك الكرة ويقدم مساهمة أكبر مع الهجوم من الخلف”.

واثنى مارادونا على لاعبي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش والإسباني ألفارو موراتا، عندما قال: “لوكا نجم عالمي، فقامته تجعل منه لاعباً مثالياً من أجل الاستحواذ على الكرة، كما أنه يتحرك بين الخطوط، يمرر، يسجل ويملك شخصية قوية داخل الميدان.موراتا بالمقابل مازال شاباً، ويجب أن نكون صبورين معه، لكنه يبدو لاعباً مثيراً للاهتمام”.

وتطرق مارادونا، من جهة أخرى ، لرأيه في البعض من أبرز المدربين الحاليين، فقال: “غوارديلا ظاهرة لكنّي لا أصدق أنه من صنع التيكي تاكا، أنا أعرف كرة القدم وأعرف أن يوهان كرويف هو من اخترع هذا الأسلوب”.

وأشار لإعجابه الكبير بالمدرب الألماني لنادي ليفربول الإنكليزي قائلاً:” يورغن كلوب هو أكثر مدرب يثير انتباهي.أنا معجب كثيراً بالأفكار التي يريد إيصالها، كما أنه شخص يجعلك تشعر بالاطمئنان.في السابق نجح مع دورتموند والآن مع ليفربول.إنه مدرب يبحث دائماً عن الهجوم”.

وعن مواطنه دييغو سيميوني، قال مارادونا: إنه يقوم بعمل كبير، وأحترمه كثيراً على الصعيد العملي والشخصي.مع ريفر بليت تحول من بطل إلى فاشل في ظرف أشهر قليلة، لكنه اليوم يحافظ على مستويات مرتفعة مع أتلتيكو مدريد، وينافس الريال والبارسا، وهو أمر مميز”.

شام تايمز

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