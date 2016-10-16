غريزمان يتحدى ريبيري : انتظرني بعد 10 سنوات !

يرى اللاعب الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، أن مواطنه انطوان غريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، لم يصل بعد إلى مصاف النجوم العالميين.

وقال ريبيري، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، متحدثاً عن غريزمان:”لم يصبح لاعباً عالمياً بعد لأنه لم يستطع الحفاظ على أدائه بشكل منتظم”.

وأضاف قائلاً :”في أخر عشر سنوات، كنت في قمة مستواي تقريباً قبل أن أتعرض للإصابة، لكي تكون لاعب عالمي يجب أن تحافظ على أدائك لمدة 10 أو 12 أو 15 عاماً ، وإذا قام غريزمان بذلك سوف أهنئه”.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، تابع النجم السابق لمنتخب فرنسا موضحاً:”في الموسم الأول قدم غريزمان أداءً مثالياً مع أتلتيكو مدريد. ليس هناك شك في أنه كان مثالياً لكن اللعب في بايرن ميونيخ أمر مختلف تماماً”.

ولم ينتظر غريزمان كثيراً للرد على ريبيري، ولكن بكل لباقة حيث قال في تصريح لقناة “يورو سبورت” الرياضية: “لكل شخص رأيه الخاص به. بالنسبة لوالدي ولكافة المشجعين هنا في أتلتيكو مدريد، أنا أفضل لاعب في العالم. قد أكون بالنسبة للبعض الآخر بعيداً عن المستوى العالمي ويجب أن أثبت العديد من الأمور”.

وختم قائلاً: “لكن كما قال (ريبيري) سنرى في نهاية مشواري ان كنت الأفضل .. لا يزال أمامي عشر سنوات”.

وكان أنطوان غريزمان قد نال جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم “يورو2016” التي جرت في الصيف الماضي بفرنسا.

شام تايمز

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