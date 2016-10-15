بايرن ميونيخ يواصل نتائجه السيئة ويسقط في فخ فرانكفورت

سقط بايرن ميونيخ، في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي، في الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليجا”، حيث تعادل (2ـ2) مع آينتراخت فرانكفورت اليوم السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

ورغم سقوط البايرن، في فخ التعادل، إلا أنه حافظ على صدارة الترتيب، حيث رفع رصيده إلى 17 نقطة، علمًا بأن الفريق حقق الفوز في خمس مباريات، ولم يخسر أي مباراة.

في المقابل، رفع آينتراخت فرانكفورت، رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، محققًا تعادله الثاني هذا الموسم، مقابل الهزيمة في مباراتين، والفوز في ثلاث.

وفشل البايرن، في الحفاظ على تقدمه مرتين؛ حيث تقدم بهدف سجله آريين روبين في الدقيقة (11)، لكن سزابلوكس هوسزتي تمكن من تعديل النتيجة لفرانكفورت في الدقيقة (43) لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، استطاع جوشوا كيميتش، أن يضيف الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة (68)، وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه الجميع أن البايرن يقترب من الفوز بنتيجة كبيرة خاصة بعد طرد هوسزتي في الدقيقة (65) استطاع ماركو فابيان، أن يضيف الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 78 لتنتهي المباراة بالتعادل.

وفي المباراة الثانية، انتزع كولن، المركز الثاني، بعد فوزه بشق الأنفس على إنجلوشتاد (2ـ1)

سجل هدفي كولون أنتوني موديست الأول في الدقيقة (29)، والثاني في الدقيقة (39) من ضربة جزاء، فيما سجل هدف إنجلوشتاد الوحيد لوكاس هينتيرسير، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة بضربة جزاء.

ورفع كولن، رصيده إلى 17 نقطة ليقفز للمركز الثاني، مستغلاً تعادل بوروسيا دورتموند، مع هيرتا برلين (1ـ1) أمس، فيما توقف رصيد إنجلوشتاد، عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.

وبذات النتيجة، تغلب هوفنهايم على فرايبورج.

سجل هدفي هوفنهايم ساندرو واجنر، في الدقيقة (34)، وأندريج كراماريتش من ضربة جزاء في الدقيقة (81)، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفرايبورج فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة (78).

ورفع هوفنهايم، رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد فرايبورج عند تسع نقاط في المركز العاشر.

وخيم التعادل بهدف لمثله، على المباراة التي جمعت أوجسبورج بشالكة.

تقدم شالكة، بهدف سجله نبيل بن طالب في الدقيقة (65)، قبل أن يتعادل دانييل باير لأوجسبورج في الدقيقة (78).

ورفع أوجسبورج، رصيده إلى ثماني نقاط، في المركز الثامن عشر، كما رفع شالكة، رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس عشر.

وفشل فريقا بوروسيا مونشنجلادباخ وهامبورج في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليتعادلا سلبيًا، وليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع جلادباخ، رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، كما رفع هامبورج، رصيده إلى نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير.

كووورة

شام تايمز

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