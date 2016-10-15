ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم هدف برشلونة الرابع في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا في ثامن جولات الدوري الإسباني الممتاز.

وشارك ميسي في الدقيقة 55 من الشوط الثاني بالمباراة حيث عاد الأرجنتيني من الإصابة وظهر لأول مرة مع برشلونة بعد تعافيه.

وبعد دخوله بثلاث دقائق فقط سجل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة في المباراة والخامس له في الدوري هذا الموسم، ويعد هذا هو الهدف الأسرع له بعد العودة من الإصابة عن المرات السابقة التي كان يتأخر فيها بتسجيل الأهداف بعد عودته من الإصابات التي كان يعاني منها سابقًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية.

وسجل ليو ميسي هدفين في الجولة الأولى في مرمى ريال بيتيس، وهدفين في الجولة الرابعة في مرمى ليجانيس وهدف اليوم، حيث غاب عن الفريق الكتالوني خلال ثلاث مباريات في الدوري وواحدة في دوري أبطال أوروبا.

ويواصل ميسي بذلك تسجيل الأرقام القياسية سواء مع برشلونة أو منتخب التانجو ولكن اليوم كان الموعد مع برشلونة في معقله كامب نو.

ووفقًا للإحصائيات حسبما ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن ليونيل ميسي أصبح اليوم أكثر اللاعبين تسجيلً في الدوري الإسباني على مر التاريخ في ملعبه.

فبهدفه اليوم بعد ثلاثة دقائق من نزوله إلى أرض الملعب وصل ميسي إلى الهدف رقم 180 على الكامب نو في 176 مباراة فقط، ليتفوق على الإسباني زارا الذي يملك 179 هدفًا.

كما سجل ميسي هدفه رقم 14 في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا في المباراة رقم 17 له أمام الديبور كما وصل ميسي إلى الهدف رقم 9 في ثمان مباريات له هذا الموسم حتى الأن.

ويتفوق ميسي على الجميع في تسجيل الأهداف على ملعبه في الليجا برصيد 180 هدفا يأتي خلفه زارا 179 هدفا ثم ألفريدو دي ستيفانو وكويني 151 هدفا، وأخيرًا كرستيانو رونالدو 150 هدفا.

كووورة

شام تايمز

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