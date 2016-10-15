حارس إيفرتون يفرض التعادل على مانشستر سيتي

أضاع مانشستر سيتي، ركلتي جزاء، أنقذهما الحارس الهولندي مارتن ستيكلنبرج، ليسقط في فخ التعادل أمام مضيفه إيفرتون (1-1)، اليوم السبت، على ملعب “الاتحاد” في الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح البلجيكي روميلو لوكاكو، التسجيل لإيفرتون في الدقيقة (64)، قبل أن يعادل الإسباني نوليتو الكفة لسيتي في الدقيقة (72).

وبقي مانشستر سيتي، متصدرًا للترتيب برصيد 19 نقاطة، بفارق الأهداف عن أرسنال، فيما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 15 نقطة.

وأراح مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، قبل أيام من موقعة الفريق المرتقبة، أمام برشلونة الإسباني في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

خاض مانشستر سيتي، المباراة بطريقة (3-5-2)، معتمدًا على الثلاثي جون ستونز، ونيكولاس أوتامندي، وجايل كليتشي في خط الدفاع.

وعاد كيفين دي بروين للتشكيلة الأساسية، ونزل الألماني ليروي ساني أساسيًا أيضًا، فيما قام النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، بدور رأس الحربة.

في المقابل، واصل رونالد كومان، تجاهل لاعب وسطه روس باركلي في التشكيلة الأساسية، وتسلح في الخط الهجومي بالثلاثي يانيك بولاسي، وجيرار ديلوفيو، وروميلو لوكاكو.

وفضل كومان، إراحة المدافع روميرو فونيس موري، لوصوله متأخر من معسكر المنتخب الأرجنتيني.

بدت نوايا مانشستر سيتي الهجومية واضحة في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، وقدم ساني القادم هذا الموسم من شالكة، فاصلاً جميلاً من المراوغات في الجهة اليمنى، قبل أن يوجّه كرة أرضية أبعدها الحارس الهولندي مارت ستيكلنبرج إلى ركنية في الدقيقة الرابعة.

جاء التهديد الأول من جانب إيفرتون، خجولاً عن طريق ركلة حرة مباشرة، سددها لوكاكو بيسراه نحو المدرجات.

تناقل لاعبو مانشستر سيتي، الكرة بطريقتهم المعهودة في النصف الثاني من الملعب، وبذل دافيد سيلفا، مجهودًا كبيرًا لمحاولة قهر دفاع إيفرتون عن طريق بينيات موزونة.

ونشط دي بروين على حدود منطقة الجزاء، ومن إحدى الهجمات، باغت دفاع إيفرتون بتسديدة قوية ارتدت من قدم مدافع إيفرتون إلى ركنية لم تثمر عن شيء.

وفي الدقيقة الثامنة عشرة، احتسبت ركلة حرة لمانشستر سيتي، سددها دي بروين في الحائط لترتد إليه ويرفعها على رأس ساني الذي أراد وضعها أمام المرمى لكنها ارتدت من رأس رقيبه خارج الملعب.

بعدها بدقيقتين، وصلت الكرة إلى رحيم ستيرلينج في الجهة اليسرى، فسدد بيمناه كرة اصطدمت بقدم أحد المدافعين، قبل أن يسيطر عليها ستيكلنبرج بسهولة.

تواصلت أفضلية مانشستر سيتي، في ظل عجز لاعبي إيفرتون عن إيجاد حلول تمكنه من تنفيذ هجمات مرتدة، ولم يلمس لوكاكو الكرة إلا نادرًا.

وفي الدقيقة (26)، مرر دي بروين الكرة إلى سيلفا على حافة منطقة الجزاء فسدد الإسباني فوق العارضة، أتبعها الدولي البلجيكي بكرة أخرى من الجهة اليمنى، تصدى لها الظهير الأيسر برايان أوفيدو بجسده.

اختراق الحاجز الدفاعي لإيفرتون لم يكن سهلاً بالنسبة للاعبي مانشستر سيتي، رغم براعتهم في التمريرات القصيرة، فتألق ثنائي الدفاع فيل جاجيلكا وأشلي ويليامز في قيادة الخط الخلفي للفريق الضيف.

في الدقيقة (41) تمكن سيلفا من مرواغة لاعبي إيفرتون داخل منطقة الجزاء قبل أن يتعرض لعرقلة من جاجيلكا ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها دي بروين، وتألق الهولندي ستيكلنبرج في إبعادها.

بدأ الشوط الثاني، كما الأول.. تمريرات متقنة من لاعبي مانشستر سيتي، دون التوصل إلى اللمسة قبل الأخيرة المناسبة، ومع تقدم لاعبي الفريق المضيف نحو الامام، تجرأ لاعبو إيفرتون أخيرا لتنفيذ الهجمات الخاطفة.

وصلت الكرة إلى ديلوفيو في الجهة اليسرى، فتقدم بها قبل أن يسددها قوية تدخل حارس سيتي كلاوديو برافو لإبعادها في الدقيقة (49).

ورد سيتي ،من خلال تمريرة أرضية من الجهة اليسرى لساني، وصلت على إثرها الكرة إلى إيهياناتشو الذي سدد كرة ضعيفة بكعبه أنقذها ستيكلنبرج.

وأجرى جوارديولا، مدرب السيتي، تبديلاً سريعًا؛ بسبب غياب التسديدات الموجهة نحو المرمى، فزج بأجويرو بدلاً من إيهياناتشو.

وشعر مدرب إيفرتون رونالد كومان، بالضغط الواقع على لاعبيه، فسحب ديلوفيو من الملعب، وأشرك لاعب لاوسط المخضرم جيمس ماكارثي.

ووسط اندفاع مبالغ فيه من قبل لاعبي سيتي، وصلت الكرة في منتصف الملعب إلى بولاسي الذي مرر الكرة بلمسة واحدة إلى لوكاكو الذي ركض سريعًا بالكرة واجتاز أوتامندي من الناحية اليسرى قبل أن يسدد الكرة في الزاوية السفلى البعيدة، مفتتحًا التسجيل لمصلحة إيفرتون في الدقيقة (64).

رمى مانشستر سيتي بثقله، نحو مرمى إيفرتون بغية إحراز هدف التعادل على أقل تقدير، ومرة أخرى وقع جاجيلكا في المحظور، وأوقع بأجويرو أرضًا داخل منطقة جزاء فريقه لتحتسب ركلة جزاء لمصلحة سيتي، سددها أجويرو، وبرع النجم ستيكلنبرج في إنقاذها بالدقيقة (71).

ودخل الإسباني نوليتو، أرض الملعلب بدلاً من ساني في تشكيلة مانشستر سيتي، فكان لهذا التبديل مفعول السحر بعدما تابع لاعب سيلتا فيجو السابق برأسه عرضية من مواطنه دافيد سيلفا بالشباك معلنا تعادل الفريقين 1-1 في الدقيقة (72).

وكاد دي بروين، أن يكفر عن إهدار ركلة الجزاء الأولى بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، صدها ستيكلنبرج بأطراف أصابعه قبل أن تصطدم بالقائم الأيسر في الدقيقة (82).

وشهدت الدقيقة الأخيرة، نزول قائد مانشستر سيتي كومباني أرض الملعب، بدلا من إلكاي جوندوجان بهدف استغلال كرات ثابتة قد تسنح أمام الفريق، ورد إيفرتون بإشراك فونيس موري مكان توم كليفرلي.

كووورة

شام تايمز

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