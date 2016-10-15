أرسنال يفلت من فخ سوانزي سيتي بشق الأنفس

اقتسم فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع مانشستر سيتي، بعد فوزه على ضيفه سوانزي سيتي 3-2، وتعادل السيتي مع ضيفه إيفرتون 1-1، اليوم السبت، في المرحلة الثامنة من المسابقة.

واحتفظ السيتي، بصدارة الدوري، بفارق الأهداف عن أرسنال، برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن توتنهام صاحب المركز الثالث.

وعلى استاد الإمارات، تقدم تيو والكوت بهدفين لأرسنال في الدقيقتين 26 و33.

ورد الأيسلندي جيلفي سيجوردسون بهدف لسوانزي في الدقيقة 38، ثم أحرز لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 57، قبل أن يسجل الإسباني باستون الهدف الثاني لسوانزي في الدقيقة 66، ولعب أرسنال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70، بعد طرد لاعب وسطه السويسري جرانيت تشاكا.

وتوقف رصيد سوانزي سيتي عند 4 نقاط.

واقتنص توتنهام تعادلا مثيرا من مضيفه وست بروميتش البيون بنتيجة 1-1.

وظل التعادل السلبي قائما حتى الدقيقة 82، حين تقدم لاعب الوسط البلجيكي ناصر الشاذلي بهدف لوست بروميتش، لكن لاعب الوسط الإنجليزي الدولي ديلي خطف هدف التعادل لتوتنهام قبل دقيقة واحدة من النهاية.

ورفع وست بروميتش رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع.

وحقق ستوك سيتي فوزه الأول هذا الموسم وتغلب على ضيفه سندرلاند 2-0 عن طريق لاعب الوسط الويلزي الدولي جو الين في الدقيقتين 8 و45.

ورفع ستوك رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر، وظل سندرلاند في المركز العشرين الأخير بنقطتين.

واكتسح بورنموث ضيفه هال سيتي 6-1، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد هال سيتي عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

وسجل جونيور ستانيسلاس، هدفين لبورنموث، وتكفل تشارلي دانيلز وستيف كوك وكاليوم ويلسون ودان جوسلينج بتسجيل الأهداف الأخرى، فيما جاء الهدف الوحيد لهال سيتي بتوقيع رايان ماسون.

كووورة

شام تايمز

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