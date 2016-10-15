3 طرق غير عادية للعثور على الهاتف المفقود

يقترح موقع “إم إس إن” طرقا غير تقليدية للعثور على الهاتف “المختفي” دون تكبد عناء البحث في كل جانب من المنزل.

ومن الطرق الذكية لتبحث عن هاتفك المحمول، في حال كان هاتفا ذكيا، هو أن تستخدم مساعد “أمازون” الصوتي؛ وهو جهاز متطور يتفاعل بطريقة ذكية مع تطبيق في جهازك المختفي بحسب “سكاي نيوز”.

ويكفي أن توجه أمرا لمساعدك الصوتي “أليكسا”، وتقول له “أوجد هاتفي” حتى يرن بصوت مرتفع، حتى وإن كنت قد تركته في وضع صامت.

أما الطريقة الثانية للعثور، فتتم عبر تطبيق “بلير”، بالنسبة إلى الهواتف المشغلة بنظام أندوريد، يجعلها قادرة على التقاط الكلمات.

ويتوجب على المستخدم أن ينشئ كلمة مفتاحا مع هاتفه، وحين سيضيع منه الجهاز، يكفي أن يصيح “أينك أيها الهاتف” أو باسم معين حتى يرن المنبه وينبعث صوته.

ويمكن العثور على الهواتف المفقودة، في صيغة ثالثة، عبر جهاز التتبع “تيل آند تراك”، وهو جهاز صغير يمكن أن تضعه إلى جانب المفاتيح، وتربطه بهاتفك عن طريق البلوتوث، ويكفي أن تضغط على زره حتى يبدأ الهاتف في إصدار صوت ليدلك على موقعه، دون أن تضطر لتنبس بكلمة واحدة كما هو الحال في الطريقة الأولى.

شام تايمز

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