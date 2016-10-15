إردوغان: العراق لا يمكنه التعامل مع هجوم الموصل بمفرده وطرد داعش

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت إن العراق لا يمكنه بمفرده طرد داعش من مدينة الموصل وإن وجود القوات التركية في معسكر قريب ضمان ضد أي هجمات على تركيا.

وتركيا على خلاف شديد مع الحكومة المركزية العراقية بشأن وجود قوات تركية في معسكر بعشيقة بشمال العراق وحول من يجب أن يشارك في هجوم مزمع على الموصل مدعوم من الولايات المتحدة.

وقال إردوغان في بلدة ريزا على البحر الأسود إن تركيا لن تسمح لتنظيم الدولة الإسلامية أو أي تنظيم آخر بالسيطرة على الموصل.

وتابع أن مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا في سوريا يتقدمون صوب قرية دابق الواقعة تحت سيطرة التنظيم في شمال غرب البلاد.

شام تايمز

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