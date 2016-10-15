بمشاركة 9 دول .. بدء اجتماع لوزان حول سوريا عقب سلسلة لقاءات جانبية .. أنقرة تؤكد: لعبنا دوراً فعّالاً من أجل عقد اجتماع “لوزان” بشأن سوريا

بدأ اليوم السبت اللقاء الرسمي للمشاركين باجتماع لوزان لبحث الملف السوري، وذلك عقب سلسلة من اللقاءات الجانبية بين وزراء خارجية الدول المشاركة، وتم توسيع قائمة المدعوين إلى الاجتماع في الساعات الأخيرة لتشمل العراق ومصر والأردن حيث أصرت إيران، بحسب مصادر دبلوماسية، على دعوة العراق ومصر.

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي جون كيري، والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بالإضافة إلى وزراء خارجية تركيا والسعودية وإيران والعراق ومصر والأردن وقطر.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع خطة اقترحها المبعوث الأممي ستافان دي مستورا لضمان خروج آمن لمقاتلي المعارضة من مدينة حلب.

ومن المرتقب أن يقدم الجانب التركي خطة للتسوية في سوريا تتضمن تحقيق الهدنة وتعاون قوات التحالف الدولي وروسيا في مكافحة الإرهاب.

اجتماع قطري – تركي – سعودي

وقال مراسل أورينت “سيبان ديركي”، إن وزير الخارجية الروسي لافروف التقى اليوم السبت مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا، قبل أن يجتمع لافروف مع نظيره الأمريكي كيري، وانضم كيري فيما بعد للاجتماع الثلاثي بين قطر وتركيا والسعودية، ومن المتوقع أن ينعقد مساء اليوم السبت مؤتمراً صحفياً لاطلاع الصحفيين على نتائج الاجتماعات.

وأضاف مراسلنا، أن المسائل التي سيتم مناقشتها اليوم في اجتماع لوزان هي (وقف إطلاق النار في حلب، وإيصال المساعدات الإنسانية عبر فتح طريق الكاستيلو)، مشيراً إلى أن كل من الدول المشاركة في الاجتماعات تحمل مسودة من الحلول ستكون قيد النقاش، وحتى الآن لم يتم تحديد أي من بنود هذه المشاريع.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن المحادثات ستكون صعبة جدا، وأنها لن تتوصل إلى حل فوري، لكنها قد ترسي قاعدة لعملية جديدة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن الولايات المتحدة التي لم تعد تريد بحث القضية السورية في لقاءات على انفراد مع موسكو ترغب في حضور دول المنطقة “الأكثر تأثيرا على الوقائع على الأرض” إلى طاولة المفاوضات.

إنقاذ حلب

وكان رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة أرسل رسالة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري عشية الاجتماع المزمع عقده في لوزان السويسرية لبحث القضية السورية.

وتتضمن رسالة العبدة كما نقلها موقع الجزيرة مطالب الائتلاف السوري المعارض من اجتماع لوزان وأهمها الوقف الفوري للقصف على حلب، وفك الحصار عن المدينة. وتطالب أيضا بإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة ووقف أي عمليات تهجير قسري نتيجة الهدن المحلية التي تتم في المناطق المحاصرة.

وتدعو رسالة الائتلاف إلى سحب جميع المليشيات خصوصا مليشيات الحشد الشعبي وحزب الله من جميع الأراضي السورية. كما تدعو إلى اعتبار استخدام الأسلحة الفتاكة مثل القنابل الارتجاجية والعنقودية والصواريخ الفراغية وقنابل النابالم جرائم حرب وضد الإنسانية.

وكانت رسالة أخرى قد وجهها المنسق العام للهيئة العليا لـالمفاوضات السورية رياض حجاب لكيري عشية اجتماع لوزان، دعا فيها لإنقاذ مدينة حلب عبر وقف العمليات العدائية ووقف إطلاق النار بشكل كامل.

وتضمنت رسالة حجاب مطالب الائتلاف السوري المعارض من المجتمعين بلوزان، وأهمها العمل على وقف العمليات العدائية وإطلاق النار بشكل كامل في حلب، وإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

انخفاض سقف التوقعات

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تتوقع اختراقاً بشأن سوريا في اجتماع لوزان . مشيراً: “لا أعتقد بأنه يمكن توقع أي اختراقات، وأود فقط أن أقول إننا نسعى لتفعيل هذه الجهود المشتركة بخصوص سوريا”.

ورأى “تونر” أن استئناف التعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا لا يزال على الطاولة، في حال إحياء العملية السياسية، موضحا أن واشنطن تريد من الحكومة السورية قبل ذلك إيقاف العمليات العسكرية في حلب.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا يتوقع “شيئاً محدداً” من الاجتماع الدولي حول سورية في لوزان، مشدداً على رغبته في “القيام بعمل ملموس ومعرفة إلى أي مدى سيكون الشركاء على استعداد لتطبيق قرار مجلس الأمن”.

ويشير لافروف بذلك إلى القرار 2254 الصادر في 18 كانون الأول 2015، والذي يتبنى فيه مجلس الأمن إعلان فيينا. ويشكل إعلان فيينا خريطة طريق “المجموعة الدولية لدعم سورية” من أجل “انتقال سياسي” مع وقف اطلاق النار واجراء مفاوضات بين المعارضة والنظام لتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات في غضون 18 شهراً.

أنقرة تؤكد: لعبنا دوراً فعّالاً من أجل عقد اجتماع “لوزان” بشأن سوريا

كشف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أمس الجمعة، أن بلاده لعبت دوراً فعّالاً من أجل عقد اجتماع “لوزان” المقرر انعقاده اليوم في سويسرا، لبحث المسألة السورية.

ونقلت وكالة الأناضول عن يلدرم قوله: “يقام اجتماع في سويسرا من أجل إيقاف الدم الذي يراق في سوريا، وتركيا لعبت دوراً فعالاً من أجل عقد هذا الاجتماع، وآمل أن يتوقف الدم هناك (سوريا)، ويتخلص إخوتنا الأبرياء من هذا الظلم”.

هذا ومن المقرر أيضاَ أن يشارك في اجتماع لوزان، وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والسعودية وإيران ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، فيما لم تحسم بعد مشاركة وزير خارجية قطر.

يشار أن صحيفة صحيفة “أكشام” تركية كشفت في عددها الصادر يوم أمس أن أنقرة تعتزم تقديم خطة جديدة من 6 نقاط لتسوية المسألة السورية، وذلك في اجتماع الذي تستضيفه مدينة لوزان السويسرية اليوم، وهي.

1- وقف إطلاق النار بين كافة الأطراف المتنازعة في سوريا.

2- البدء بعملية إيصال مساعدات إنسانية بشكل عاجل ونشر مستشفيات ميدانية في عدة مناطق سورية.

3- تعاون عسكري بين قوات “التحالف” الدولي وروسيا بهدف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وجبهة “فتح الشام”.

4- إنشاء منطقة آمنة في سوريا من أجل تجنب موجة جديدة من اللاجئين.

5- وضع خارطة طريق مشتركة حول التسوية في سوريا بين النظام السوري والمعارضة.

6- التعهد بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا وتقليل كل الأخطار التي قد تؤدي إلى الإضرار بوحدة سوريا ونشوب نزاعات على أساس عرقي وطائفي.

اجتماع لوزان يأتي في ظل تصاعد الخلافات وتبادل الاتهامات بين واشنطن وموسكو، على خلفية انهيار الهدنة في سوريا، وذلك في الوقت الذي كثفت فيه قوات الأسد وطائرات العدوان الروسي استهدافها للمناطق المحررة في سوريا، ولاسيما في أحياء حلب الشرقية المحاصرة، وسط بروز ملامح اصطفاف “أوروبي ــ أميركي” في وجه التفرد الروسي بالملف السوري،

وذلك على ضوء استخدام روسيا يوم السبت الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي، يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران فوق المدينة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة بالمدينة، حيث جاء الفيتو الروسي المتوقع، وهو الخامس حيال الملف السوري، رغم تأييد 9 دول له من أصل 15، بمثابة فتح مواجهة جديدة من روسيا مع الغرب.

شام تايمز

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