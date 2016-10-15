عشرات القتلى والجرحى بتفجير استهدف مجلس عزاء في بغداد…و”داعش” يتبنى

سقط عشرات القتلى, يوم السبت, بتفجير استهدف “مجلس عزاء” في العاصمة العراقية بغداد, في هجوم تبناه ه تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

ونقلت وكالات أنباء عن مصدر امني في وزارة الداخلية العراقية قوله إن ” 31 شخصا على الأقل قتلوا في تفجير استهدف خيمة مجلس عزاء لضابط قتل في الرمادي”.

وقالت مصادر أمنية وطبية في العاصمة بغداد إن “التفجير نفُذ بحزام ناسف, وأسفر أيضا عن إصابة 62 شخصا”.

ووقع التفجير قرب سوق شلال في منطقة الشعب ، شمالي شرق بغداد, فيما اعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم.

وجاءت الحادثة بعد اكثر من اسبوع على سقوط قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف سوق شعبي في حي العامل جنوب غرب العاصمة العراقية.

وتشهد بغداد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

شام تايمز

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