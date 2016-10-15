فصائل “درع الفرات” تبدأ معركة ضد “داعش” في دابق بريف حلب بدعم تركي

بدأت فصائل معارضة, يوم السبت, عملية عسكرية, بدعم تركي, لاستعادة السيطرة على بلدة دابق بريف حلب من ايدي تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش)

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة ان فصائل “درع الفرات” بدأت عملية اقتحام للسيطرة على دابق, حيث دارت معارك مع “داعش” على محور البلدة.

من جهتها, اشارت قناة (trt) التركية ان الجيش السوري الحر بدأ هجوما لتحرير بلدة دابق شمال حلب من تنظيم داعش بدعم تركي ضمن عملية “درع الفرات”.

وتشكل قرية دابق أهمية رمزية عند تنظيم “داعش” الذي يقول أن معركة “عظيمة” ستحدث فيها كعلامات لنهاية العالم “قيام الساعة” وفقا لحديث نبوي، ذكر فيه اسم “دابق”.

وكان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي قال في تسجيل صوتي أواخر العام الماضي “سنغزو العالم بعد دابق”, مشدداً على عناصره الثبات في المعارك.

وتتبع دابق لناحية أخترين، وتبعد عن مركز مدينة حلب مسافة 45 كم، فيما تبعد عنها الحدود التركية حوالي 15 كم تقريباً.

وتمكنت المعارضة المسلحة , بدعم من قوات برية تركية, وطيران “التحالف الدولي” , من إحراز تقدم واسع, حيث بسطت المعارضة سيطرتها على بلدات جديدة في ريف حلب الشمالي الشرقي, في اطار عملية “درع الفرات”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes