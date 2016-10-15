اجتماع دولي في لوزان بشأن سوريا … الائتلاف يوجه رسالة للمشاركين .. وينتقد تغييب السوريين عن اللقاءات التحضيرية .. “روسيا اليوم”: دعوة وزير خارجية العراق للمشاركة

تستضيف مدينة لوزان السويسرية, اليوم السبت, اجتماعا دوليا جديدا حول الأزمة السورية, بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا إلى جانب تركيا والسعودية وقطر وإيران, وسط أجواء من التوتر الدول والغربية وروسيا , في ظل اتهامات للاخيرة بمواصلة قصفها للاحياء الشرقية لمدينة حلب.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع خطة اقترحها المبعوث الأممي ستافان دي مستورا لضمان خروج آمن لمقاتلي المعارضة من مدينة حلب.

بدوره, نقلت وكالات انباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله إنه “من المتوقع بحث استئناف وقف إطلاق النار في سوريا خلال اجتماع في مدينة لوزان السويسرية يوم السبت”.

وأشار ميخائيل بوغدانوف الى أن “موسكو تدعم مشاركة إيران والعراق ومصر في مباحثات لوزان السويسرية “.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية في وقت سابق، عن مصدر في الوفد الروسي، قوله إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى جنيف ليتوجه منها فيما بعد إلى لوزان للمشاركة في اجتماع وزاري حول سوريا.

ومن المقرر ان يستأنف لافروف ونظيره الامريكي اللقاء الثنائي على هامش المباحثات, بحسب المصدر, وذلك بعد تبادل التهم بين البلدين حيال مايجري في سوريا وقرار واشنطن تعليق مباحثاتها مع الروس على خلفية قصف الطائرات الروسية احياء حلب الشرقية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر كشف الجمعة أن الولايات المتحدة لا تتوقع اختراقا بشأن سوريا في اجتماع لوزان.

وتاتي المحادثات المزمعة بعد فشل مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي من تبني مشروعي قرارين روسي وفرنسي بشان سورية.

كما يعقد هذا الاجتماع الذي تشارك فيه أيضا دول المنطقة المتورطة عسكريا في النزاع السوري، وسط تبني الدول الغربية موقفا متشدداً من موسكو,. حيث يتهمونها بارتكاب “جرائم حرب” في سوريا, وسط دعوات بالامتناع عن قصفها احياء حلب الشرقية, الخاضعة تحت سيطرة فصائل معارضة.

الائتلاف يوجه رسالة للمشاركين في اجتماع لوزان .. وينتقد تغييب السوريين عن اللقاءات التحضيرية

وجه “الائتلاف الوطني” المعارض, يوم السبت, رسالة الى المشاركين في اجتماع لوزان, المقرر عقده اليوم حول سوريا, منتقداً تغييب السوريين عن الاجتماعات التحضيرية.

وطالب رئيس الاتئلاف انس العبدة, في تغريدة نشرت على صفحة الائتلاف على (تويتر), ” بالوقف الفوري للقصف على حلب، وفك الحصار عن المدينة سوريا”.

من جانبه, اعتبر نائب رئيس الائتلاف عبد الأحد اسطيفو ان ” تغييب السوريين عن الاجتماعات التحضيرية في لوزان هو إحدى الإشكاليات التي تتسبب بزيادة التعقيد وخلط الأوراق سوريا”.

وأشار اسطيفو الى ان “محادثات لوزان لن تؤدي سوى إلى تضييع الوقت والمماطلة وسفك المزيد من الدم السوري”.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع خطة اقترحها المبعوث الأممي ستافان دي مستورا لضمان خروج آمن لمقاتلي المعارضة من مدينة حلب.

“روسيا اليوم”: دعوة وزير خارجية العراق للمشاركة في مباحثات لوزان السورية

أفادت قناة “روسيا اليوم” الروسية, يوم الجمعة, بأن دعوة وجهت لوزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري للمشاركة في مباحثات لوزان المقرر عقدها يوم السبت بشأن التسوية السورية.

وأوضحت القناة أن اتصالات جديدة أجريت مع طهران لحثها على المشاركة، بعد إعلان عدم مشاركتها.

وكانت وكالة “تسنيم” الإيرانية نقلت, في وقت سابق, عن مصدر مطلع تأكيده أن طهران لن تشارك في اجتماع لوزان بسويسرا “تحت أي شكل من أشكال التمثيل”.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية, يوم الأربعاء, أن لقاء وزاريا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية المؤثرة، سيعقد في لوزان بسويسرا السبت المقبل.

وكان لافروف, كشف أن مفاوضات جديدة بشأن التسوية بسوريا ستجري قريبا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا والسعودية وربما قطر.

شام تايمز

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