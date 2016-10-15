لافروف وكيري يعقدان لقاءاً ثنائيا على هامش اجتماع لوزان  حول سوريا

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم السبت, لقاءاُ مع نظيره الأمريكي جون كيري , على هامش اجتماع لوزان حول سوريا.

وذكرت وكالات انباء ان “اللقاء جرى بين الوزيرين قبل المحادثات الدولية حول سوريا”, دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان لافروف سي أكد, في وقت سابق, أن موسكو لن تقدم أي مبادرات جديدة خلال الاجتماع، لافتا إلى أن شروط وقف إطلاق النار في سوريا وتسوية الصراع هناك صيغت من خلال قرارات مجلس الأمن ويجب تنفيذها والعمل من أجل ذلك.

وسبق ان اجرى الوزيران مكالمات هاتفية تركزت حول الوضع السوري, لكن اللقاء في لوزان يعد الاول من نوعه منذ قرار واشنطن تعليق محادثاتها مع الروس حول الملف السوري.

وجاء لقاء الوزيرين وسط تبادل التهم بين بلديهما حيال مايجري في سوريا وقرار واشنطن تعليق مباحثاتها مع الروس على خلفية قصف الطائرات الروسية احياء حلب الشرقية وتلويحها ببحث خيارات عسكرية في سوريا, الامر الذي قوبل بتهديد من قبل موسكو, محذرة من شن اي عدوان على القوات الحكومية السورية.

وتستضيف مدينة لوزان السويسرية, اليوم السبت, اجتماعا دوليا جديدا حول الأزمة السورية, بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا إلى جانب تركيا والسعودية وقطر وإيران, وسط أجواء من التوتر الدول والغربية وروسيا , في ظل اتهامات للاخيرة بمواصلة قصفها للاحياء الشرقية لمدينة حلب.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع خطة اقترحها المبعوث الأممي ستافان دي مستورا لضمان خروج آمن لمقاتلي المعارضة من مدينة حلب.

شام تايمز

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