نصف البريطانيين يعتقدون أن اسكتلندا ستترك المملكة المتحدة

لندن ـ “شام تايمز”: اظهر استطلاع جديد للرأي اجرته شبكة (سكاي نيوز) أن نسبة تصل إلى نصف البريطانيين تقريباً تعتقد أن اسكتلندا ستترك المملكة المتحدة وتعلن استقلالها في غضون السنوات المقبلة.

ووجد الاستطلاع أن ثلاثة أرباع البريطانيين استبعدوا احتمال توجه اسكتلندا نحو الاستقلال لو أن بلادهم صوّتت لصالح بقائها في الاتحاد الأوروبي.

وقال إن 49% من البريطانيين رجحوا احتمال توجه اسكتلندا نحو الاستقلال في غضون السنوات العشر المقبلة، في حين استبعد 43% منهم هذا الاحتمال.

واضاف الاستطلاع أن 72% من البريطانيين عزوا توجه اسكتلندا المحتمل للاستقلال إلى نتائج الاستفتاء الأخير حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، في حين رأى 20% منهم أنها ستنحو هذا المنحى حتى لو أن نتائج الاستفتاء أيّدت بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وكان الاسكتلنديون صوتوا بالأكثرية لصالح بقاء بلادهم في المملكة المتحدة في الاستفتاء الذي جرى يوم 18 أيلول/سبتمبر 2014. واعلنت الوزيرة الاسكتلندية الأولى نيكلا ستيرجن أن حكومتها وضعت خطة لاجراء استفتاء ثان حول الاستقلال.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes