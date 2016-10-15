أوباما يوجه فريقه الأمني بتجنب المواجهة العسكرية في سوريا و يوصي بمواصلة المحادثات مع البلدان الرئيسية لايجاد حل سياسي بسوريا

لم تخالف نتائج لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما مع فريقه للأمن القومي التوقعات، ولا سيما من جهة عدم اتخاذ قرار الدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا فوق الأراضي السورية، في حين وجه بمواصلة المشاورات مع الدول المؤثرة من أجل بهدف التوصل إلى حل سياسي للمسألة السورية.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أوقف المحادثات الثنائية مع روسيا بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار في سوريا.

كما حث أوباما فريقه الأمني خلال الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية على مواصلة المشاورات المتعددة الأطراف مع الدول المؤثرة لتشجيع جميع الفرقاء على خفض دائم ومستمر للعنف في سوريا، وإيجاد حل سياسي لما وصفها بـ”الحرب الأهلية”.

في المقابل شدد أوباما على أن الأولوية القصوى تكمن في مع هجمات على الولايات المتحدة، وتركيز الجهود على مواجهة ما وصفها بالتهديدات الإرهابية من تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيم القاعدة.

هذا ولم يذكر الملخص المقتضب للبيت الأبيض الخيارات الأميركية الأخرى في سوريا، ولا سيما أن مسؤولون في الإدارة الأميركية قد كشفوا أن من بين الخيارات المطروحة على أجندة البحث، تنفيذَ عمل عسكري مباشر ضد النظام السوري كضربات جوية على قواعد عسكرية ومخازن سلاح ومنصات رادار، والسماح لحلفاء واشنطن بتزويد بعض فصائل المعارضة بأسلحة متطورة، باستثناء الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطائراتـ،

بينما حذرت روسيا قبل أيام إدارة أوباما من عواقب أي عمل عسكري ضد مواقع قوات النظام السوري، بل إنها هددت بالرد إن تم استهداف جنودها على الأراضي السورية.

ويأتي اجتماع أوباما بمستشاريه ضمن سلسلة طويلة من النقاشات الداخلية بشأن طبيعة التحرك الأميركي للتعامل مع المسألة السورية، في ظل التصعيد العسكري من جانب روسيا والنظام السوري، خاصة في مدينة حلب.

شام تايمز

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