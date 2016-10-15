قصف على أرياف بحماه وادلب وحمص وريف دمشق .. سانا : تمشيط مزارع بلدة معان بريف حماة .. .. تدمير تجمعات وأرتال آليات للتنظيمات الإرهابية بدير الزور وريفي إدلب وحمص

سقط قتلى وجرحى, يوم السبت, جراء قصف استهدف بلدات ترمانين بريف ادلب واللطامنة بريف حماه وتلبيسة والغنطو بريف حمص ودوما بريف دمشق.

وذكرت مصادرمعارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف استهدف مركز صحي في اللطامنة بريف حماه, في حادثة وصفت “بالمجزرة”.

وفي سياق متصل, اشارت المصادر الى ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف من الطيران الحربي استهدف بلدة ترمانين بريف ادلب.

وفي ريف حمص, قالت المصادر ان ضحايا سقطوا جراء قصف استهدف بلددتي تلبيسة والغنطو .

أما ريف دمشق, افادت المصادر ان جرحى سقطوا جراء قصف جوي ومدفعي استهدف بلدة دوما

وتتواصل العمليات العسكرية في عدة مناطق بالغوطتين الغربية والشرقية بريف دمشق, بالتزامن مع معارك, الامر الذي يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى.

وتتعرض عدة مناطق بسوريا لاسيما مدينة حلب لقصف جوي, مما ادى الى سقوط قتلى , وخروج مشاف ميدانية , وحدوث اضرار مادية بالبنى التحتية, وسط انتقادات دولية لموسكو باستهداف طيرانها مواقع مدنية وللمعارضة المعتدلة في حلب خاصة, ودعوات بممارسة “ضغوطات” على النظام من اجل ايقاف قصفه للمناطق.

وتاتي الاحداث في وقت تستضيف مدينة لوزان السويسرية, اليوم السبت, اجتماعا دوليا جديدا حول الأزمة السورية, بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا إلى جانب تركيا والسعودية وقطر وإيران, وسط تغييب سوري عن حضور اللقاءات.

فيما بين مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن :

وحدات من الجيش العربي السوري تنجز مهامها في تمشيط مزارع بلدة معان بريف حماة.. وسلاح الجو يدمر تجمعات وأرتال آليات للتنظيمات الإرهابية في دير الزور وريفي إدلب وحمص

أوقعت وحدة من الجيش والقوات المسلحة العديد من أفراد المجموعات الإرهابية قتلى ومصابين كانوا يتحصنون في أحد الأنفاق في مدينة حلب.

وبين مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن “وحدة من الجيش وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات المجموعات الإرهابية اكتشفت نفقا يتحصنون بداخله في محيط قلعة حلب”.

وبين المصدر أنه “تم توجيه ضربات دقيقة ومحكمة أدت إلى مقتل العديد من الإرهابيين داخل النفق وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي”.

وتمكنت وحدات من الجيش أمس من استعادة السيطرة على منطقة المقلع والكسارات والمناشر والمدرسة الزراعية والمعامل في مدينة حلب والقضاء على أكثر من 42 إرهابياً.

شام تايمز

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