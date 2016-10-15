وزارة الصحة تطلق غداً حملة تلقيح جديدة ضد شلل الأطفال

تطلق وزارة الصحة يوم غد الأحد حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال وتستمر لغاية الخميس القادم عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة ومراكز الإقامة المؤقتة وتستهدف جميع الأطفال دون سن الخامسة بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة.

وزير الصحة الدكتور نزار يازجي قال في تصريح خاص “إن الوزارة أتمت جميع الاستعدادات الفنية واللوجيستية لإطلاق الحملة والوصول إلى جميع الأطفال دون الخمس سنوات” عبر توزيع نحو 3 ملايين جرعة لقاح واستنفار 4486 عاملا صحيا في المراكز الصحية و 1560 متطوعا ذوي مهارة وخبرة فنية و 3891 فريقا جوالا و864 سيارة لمصلحة الحملة.

وأضاف وزير الصحة “إن هدف الحملة الوصول إلى نحو 8ر2 مليون طفل في مختلف المحافظات من خلال المراكز الصحية ومراكز الإقامة المؤقتة وعبر فرق التلقيح الجوالة التي ستجوب مختلف المناطق لاسيما الأشد إحتياجا” داعيا الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم إلى أقرب مركز صحي أو فريق جوال لإعطائهم اللقاح المضاد للشل مجاناً خلال فترة الحملة.

ولفت الوزير يازجي إلى أن الحملة ستنفذ بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف والهلال الأحمر العربي السوري ومختلف الجهات المعنية مؤكدا حرص الوزارة على صحة الأطفال وسلامة نموهم وتطورهم بشكل طبيعي.

وأضاف وزير الصحة أن “الوزارة مستمرة ببذل أقصى الجهود للنهوض بقطاع الرعاية الصحية الأولية عامة وبرنامج التلقيح الوطني بشكل خاص” من خلال تحسين نسب التغطية باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج بما يكفل “عودته إلى موقع الصدارة مجدداً في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية كما كان عليه الحال قبل الحرب التي تتعرض لها سورية”.

وفي ريف دمشق بين مدير الصحة الدكتور ياسين نعنوس في تصريح مماثل أن المديرية مستعدة لتنفيذ الحملة عبر 125 مركزا صحيا و328 فريقا جوالا و1196 عنصرا مشاركا و89 سيارة.

ولفت الدكتور نعنوس إلى أن هدف الحملة الوصول إلى حوالي 328 ألف طفل دون الخامسة في ريف دمشق منهم 5ر59 ألف طفل دون السنة مشيرا الى توزيع لوحات إعلان خاصة بالحملة في المراكز فضلا عن مستلزماتها الأخرى.

وفي حماة تستهدف الحملة نحو 308 آلاف طفل دون الخمس سنوات حسب مدير الصحة الدكتور عامر سلطان الذي أشار إلى أن المديرية اتخذت الاستعدادات اللازمة لإنجاح الحملة عبر تأمين اللقاح وتدريب الكادر الصحي والمتطوعين ونشر التوعية الصحية حول أهميته.

وأكد سلطان أن “اللقاح يعد من أفضل أنواع اللقاحات في العالم ويخضع لسلسلة تبريد بمواصفات عالمية وهو مجاني وأن الحملات تخضع للإشراف من قبل لجان محلية وكذلك إشراف وزاري بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة بالشأن الصحي إضافة إلى تقييم الحملة بعد انتهائها من قبل مقيمين حياديين”.

من جهته رئيس دائرة البرامج العامة في مديرية الصحة الدكتور أحمد جهاد عابورة أوضح أن الحملة ستنفذ عبر 132 مركزاً صحياً موزعة في أنحاء المحافظة إضافة لإحداث 5 نقاط طبية وتشكيل 175 فريق لقاح جوالا لمصلحة الحملة مع مشاركة 1276 عنصراً صحياً ومتطوعاً من مختلف فئات المجتمع ومع الحملة الجديدة يصل عدد حملات التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال التي نفذتها وزارة الصحة منذ عام 2013 إلى 20 حملة وهي سلسلة أطلقتها الوزارة بعد ظهور حالات شلل أطفال في سورية حينئذ عقب إعلانها خالية منه منذ عام 1995 وقد تمكنت عبر هذه الحملات من قطع سراية فيروس الشلل حيث لم يبلغ عن أي حالة جديدة منذ بداية عام 2014.

سانا

شام تايمز

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