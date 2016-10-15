أكثر من 38 ألف طالب وطالبة باختبار الترشح للتقدم لشهادة الثانوية العامة – فيديو

توجه اليوم 38910 طلاب لاختبار الترشح للثانوية العامة لدورة عام 2017 يتوزعون على 325 مركزا امتحانيا منهم 31654 في الفرع الأدبي و7256 في الفرع العلمي.

وخلال تفقده سير الاختبارات في بعض المراكز المعتمدة من قبل مديريات تربية دمشق وريفها أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز في تصريح لمندوب سانا أهمية هذه الاختبارات التي نتج عنها خلال السنتين الماضيتين جودة المنتج التربوي مشيرا إلى أن الاختبارات جرت في مراكز المدن حصرا وعملية تنتيجها ستنجزها مديريات التربية وفق السلم المعتمد.

ولفت الوز إلى أنه يقبل اعتراض الطلاب على درجاتهم وعلى العقوبة المفروضة بحق مخالفي التعليمات الامتحانية خلال مدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم الذي يلي صدور النتائج مؤكدا أن الطالب يتقدم لامتحانات الثانوية العامة في المحافظة التي نجح فيها باختبار الترشح حصرا وبنفس الفرع الذي نجح فيه.

وبين وزير التربية أن الوزارة عملت بالتعاون مع الجهات المعنية لإخراج الطلاب من الأماكن غير الآمنة الذين يرغبون بإجراء الاختبار بحيث لا يحرم أي طالب أو طالبة من هذا الحق بما يؤكد للعالم كله “أن الشعب السوري مصر على العلم والمعرفة”.

بدوره مدير تربية ريف دمشق خالد رحيمة أشار إلى أن الاختبار موجه للطلاب الذين لم يتابعوا دراستهم في الصفين الأول والثاني الثانوي ليتمكنوا من التقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة لافتا إلى أنه تم تسجيل 5500 طالب وطالبة في ريف دمشق لهذا الاختبار موزعين على 40 مركزا امتحانيا في منطقة ركن الدين ومساكن برزة.

وأكد رحيمة أنه تم تأمين كل مستلزمات العملية التعليمية حيث أحدثت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية مركزا في بلدة الروضة ليتسنى لطلاب مضايا المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية التقدم للامتحان مشيرا إلى أن اختبار السبر يشكل فرصة لمن يستحقها من الطلاب للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية.

وبين عدد من الطلاب أن الأسئلة متنوعة وملائمة لمختلف المستويات وتتناسب مع الوقت المخصص لها إضافة إلى تركيزها على المفاهيم والمهارات الأساسية.

وفي محافظة الحسكة أجرت مديرية التربية اختبارات الترشح للراغبين بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة.

وبينت مديرة التربية الهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أن عدد المتقدمين للاختبارات بلغ 1184 طالبا وطالبة موزعين على 8 مراكز امتحانية للفرعين العلمي والأدبي ضمن مدينة الحسكة مشيرة إلى أن الاختبارات تضمنت فحص المتقدمين بمواد الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء واللغة الانكليزية والعربية للفرع العلمي ومواد اللغة العربية والانكليزية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة للفرع الأدبي.

وفي القنيطرة أوضح مدير التربية فوزان الصالح في تصريح مماثل أن عدد الطلاب المقبولين الذين تقدموا لاختبار الترشح بلغ 1471 طالبا وطالبة منهم 1418 للفرع الادبي و53 للفرع العلمي توزعوا على ثمانية مراكز على أرض المحافظة في منطقة الكوم ومدينة البعث إضافة إلى مركزين في مساكن برزة بدمشق.

وفي حمص أشار فيصل الأبرش رئيس مركز البحوث التربوية في مديرية التربية إلى أنه تم تخصيص 32 مركزا في المدينة لإقامة الاختبار الذي شارك فيه 3724 طالبا وطالبة موضحا أن الأسئلة عبارة عن معلومات عامة إضافة للمواد الانتقالية في الصفين العاشر والحادي عشر للفرعين العلمي والأدبي بهدف معرفة قدرات الطالب الذهنية والعلمية.

يذكر أن الاختبار موجه للطلاب الذين لم يتابعوا دراستهم في الصفين الأول والثاني الثانوي ليتمكنوا من التقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة.

سانا

شام تايمز

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