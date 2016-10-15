(بي بي سي) تعتذر من الوزيرة الاسكتلندية الأولى لتفضيلها تغطية خبر الغوريلا الهاربة على اجراء مقابلة مقررة معها على الهواء

لندن ـ “شام تايمز”: قدّمت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اعتذاراً للوزيرة الاسكتلندية الأولى نيكولا ستيرجن لقيام الفترة الصباحية في قناتها الأولى بتغطية نبأ الغوريلا الهاربة من حديقة الحيوانات في لندن، على اجراء مقابلة مقررة معها على الهواء.

وكانت مذيعة الفترة الصباحية ابلغت المشاهدين بأن ستيرجن ستنضم إلى البرنامج لاجراء حوار معها من خارج الاستديو عن الاستفتاء الجديد الذي اعلنت عنه حول استقلال اسكتلندا، لكن المتابعين فوجئوا حين عرضت قناة (بي بي سي1) لقطات عن الغوريلا الهاربة من حديقة الحيوانات في لندن.

وسارع مذيع آخر في الفترة الصباحية إلى تقديم اعتذار عاجل حول ما اعتبره خطأً فنياً، وعرض خبر الغوريلا بدلاً من اجراء مقابلة على الهواء مع الوزيرة الاسكتلندية الأولى.

وكان الغوريلا المسمى (كومبوكا) هرب من عرينه بحديقة الحيوانات في لندن، قبل الإمساك بها لاحقاً إثر تخديره واعادته إلى هناك، بعد أن أثار رعباً أمنياً قاد إلى تدخل الشرطة واخلاء حديقة الحيوانات من الزوار.

شام تايمز

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