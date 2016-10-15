إمرأة تتزوج .. نفسها

لندن ـ “شام تايمز”: أقدمت إمرأة في العقد الثالث من العمر على الزواج نفسها بحضور مدعوين ورجل دين، لاعتقادها بأن الناس لديهم جوانب ذكورية وأنوثية في أجسادهم.

وقالت صحيفة (ديلي ستار) إن المرأة تُدعى، كريستال را لكسمي، زعمت بأن الجانب الأنثوي في شخصيتها واسمتها (كريستال) تزوج الجانب الذكري في هذه الشخصية الغريبة واسمته (را)، في حفل اقامته بمسقط رأسها في أستونيا.

واضافت أن المرأة العروس والعريس ارتدت ثوب زفاف أبيض اللون، وقامت شخصياً بوضع خاتم الزواج في أصبع يدها اليسرى لتأكيد زواجها من نفسها.

ونسبت الصحيفة إلى كريستال قولها “إن قيامي بوصل الجانبين الذكري والأنثوي في شخصيتي يجعلني أقوى من قبل، ويحوّلني إلى ملكة حقيقية”.

وحضر 21 مدعواً حفل زفاف كريستال على نفسها، وكان جميعهم يشاطرون رأيها عن الحياة وفلسفتها الخاصة بوجود جانب أنثوي وآخر ذكرى لدى كل فرد.

ومن سوء حظ المرأة أن زواج النفس غير معترف به وغير ملزم قانونياً لا في بلدها أستونيا ولا في أي بلد آخر. ولهذا السبب، لم تستبعد كريستال الزواج بطريقة تقليدية أكثر في المستقبل، وأصرّت على أن زواجها من نفسها أولاً هو مقدمة مثالية لزواج حقيقي من رجل هذه المرة في المستقبل.

وكريستال ليست المرأة الأولى التي تعقد قرانها على نفسها، حيث أقدمت إمرأة من هولندا تُدعى جنيفر هاس على الزواج من نفسها عام 2003 بعد بلوغها سن الثلاثين من العمر لاعتقادها بأنها انتظرت فترة طويلة بما فيه الكفاية فارس الإحلام.

كما اقدمت إمرأة امريكية تُدعى ياسمين إلبي على الزواج من نفسها عام 2015 قبل بلوغها سن الأربعين، وتزوجت إمرأة بريطانية عمرها 37 عاماً اسمها صوفي تانر نفسها مطلع العام الحالي بعد أن ضاقت ذرعاً من انتظار الرجل المناسب.

شام تايمز

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