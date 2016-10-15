طبيب سوري في حلب المحاصرة يرفع دعوى قضائية ضد روسيا بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

رفع طبيب سوري دعوى قضائية ضد روسيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب الهجمات التي شنتها القوات الروسية مستهدفة المستشفيات والأطباء والمدنيين العزل في مدينة حلب.

ومازال طبيب القلب معاوية العوض -الذي رفع الدعوى- يعالج الجرحى والمرضى في حلب لكن في موقع غير معلن، بعد تدمير مستشفى القدس الذي كان يعمل فيه.

وتستند الدعوى ضد روسيا، بحسب ما أوردت قناة الجزيرة، إلى انتهاك حق الفرد في الحياة وحقه في التمتع بالعيش بعيدا عن المعاملة اللاإنسانية والمهينة.

وأرسلت بيانات دعوى العوض -الذي يعمل عشرين ساعة يوميا في ظروف شاقة وهو مهدد بالقتل في أي لحظة- بناء على طلبه لوزارات الخارجية التابعة لفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وخارجيات تابعة لدول أوروبية أخرى.

وقد وفرت تلك المعلومات لجميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمقررين الخاصين، وترك الأمر بين أيديهم لاتخاذ الخطوات اللازمة بناء على الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق المصدر ذاته.

شام تايمز

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