لافروف يكشف شرط موسكو الأساسي لاستئناف الهدنة في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، إن الشرط الأساسي لاستئناف نظام وقف إطلاق النار في سوريا هو تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية السورية.

وأوضح لافروف في تصريح صحفي، ان “شروط استئناف الهدنة في سوريا تتمثل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن”، مشيراً الى ان “خطوات الشركاء في الغرب ليست واضحة”.

وشدد لافروف، على أن هذه المبادئ ليست حصرا على الموقف الروسي، بل هي ناجمة عن قرارات المجتمع الدولي.

وانهارت هدنة توصلت اليها موسكو وواشنطن في ايلول الماضي، تلاها اطلاق النظامي عملية عسكرية في احياء حلب الشرقية، وسط اتهامات لروسيا والنظام السوري باستهداف المدنيين والمستشفيات في المدينة.

وحول اجتماع لوزان، قال الوزير الروسي ان بلاده “لا تنوي طرح مبادرات جديدة في لوزان تخص التسوية السورية”، لافتاً الى انه “لا توجد لدى روسيا توقعات خاصة في ما يخص اللقاء حول سوريا”.

وعن توقعات روسيا من لقاء لوزان المقرر عقده يوم السبت بشأن التسوية السورية، افاد لافروف ان “اتجاهات العمل كلها واضحة: وقف العنف في سوريا، ومحاربة الإرهابيين، وضمان الوصول الإنساني إلى السكان المحتاجين، وإطلاق عملية سياسية فورا بمشاركة كافة الأطياف السورية، بما في ذلك الحكومة والمعارضة برمتها دون أي شروط مسبقة”.

وكانت تقارير إعلامية كشفت يوم الجمعة، إن أنقرة ستقدم في اجتماع لوزان حول سوريا خطة جديدة لتسوية الأزمة تتضمن تحقيق الهدنة وتعاون قوات التحالف الدولي وروسيا في مكافحة الإرهاب.

كما تلقى المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا دعوة لحضور الاجتماع المرتقب في لوزان السويسرية، بحسب اعلان المساعد الرسمي له رمزي عز الدين رمزي.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت يوم الأربعاء، عن عقد اجتماع حول سوريا في مدينة لوزان السويسرية، منتصف الشهر المقبل، بمشاركة وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة، وعدد من دول المنطقة. موضحة ان هذا الاجتماع يُعقد بموجب اتفاق مبرم بين وزيري الخارجية سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي جون كيري.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes