الامين العام الجديد للامم المتحدة يشدد على ضرورة التحقيق بجرائم الحرب بسوريا

شدد السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوريتس يوم الجمعة، على ضرورة التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا, وذلك بعد يوم على مصادقة الجمعية العامة على تعيينه خلفا لبان كي مون.

واكد غوريتس في حديث متلفز، على “ضرورة تسخير جميع الجهود بما يتيح لمحكمة الجنايات الدولية العمل بنشاط أكبر وبقرار دولي للوقوف على الوضع المأساوي في سوريا”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت قال أن بلاده سوف تبحث السبل التي يمكن بها التحقيق في الانتهاكات المرتكبة في حلب، مشددا على ضرورة إدراج ما تشهده المدينة في خانة جرائم الحرب، وإطلاق محكمة الجنايات الدولية تحقيقها في ما يحدث هناك ومعاقبة المسؤولين عن ذلك.

كما نوه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مؤخراً إلى ضرورة التحقيق في الجرائم التي ترتكبها روسيا والقوات الحكومية السورية في حلب ضمن إطار جرائم الحرب.

وتتعرض عدة احياء في مدينة حلب لقصف جوي, مما ادى الى سقوط قتلى , وخروج مشاف ميدانية , وحدوث اضرار مادية بالبنى التحتية, وسط محاولات للنظامي اقتحام الاحياء الشرقية, الخاضعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ولاقت الاحداث التي شهدتها مدينة حلب ادانات دولية واسعة ومناشدات بضرورة وقف القصف وادخال مساعدات انسانية لانهاء ماوصفوه بالكارثة والمأساة”, كما عجز مجلس الامن عن التوصل لقرار من شأنه أن يوقف الأعمال القتالية في حلب وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية لسكانها.

شام تايمز

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