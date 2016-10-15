حجاب يحذر من سياسة المصالحات ويطالب لندن بحراك خارج مجلس الأمن

حذر المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات “رياض حجاب” في رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من مخططات النظام السوري في التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، تحت مسمى الهدن المحلية والمصالحات، في حين طالب بريطانيا بدعم الجهود الهادفة لوقف جرائم النظام السوري وحلفائه، خارج مجلس الأمن على حد زعمه .

“حجاب” وفي رسالته إلى بان كي مون أكد أن الحملة الجوية التي تشنها طائرات النظام السوري والعدوان الروسي على المدنيين في حلب؛ شكلت غطاء لقوات النظام وحلفائه لتشتيت الانتباه عما يفعلونه في ريف دمشق وحمص وغيرها، عبر تهجير أهالي داريا وقدسيا والهامة وغيرها في ريف دمشق وكذلك الوعر في حمص.

وشدد “حجاب” على أن عملية التدمير الممنهج التي يتبعها النظام بمساندة من روسيا وإيران تسير بالتوازي مع عملية التغيير الديموغرافي والتهجير القسري تحت مسمى الهدن المحلية والمصالحات.

وطالب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الأمم المتحدة بقيادة جهد دولي فاعل وبصورة عاجلة؛ لإيقاف ما يجري ووضع حد لمعاناة الشعب السوري.

كما أجرى حجاب أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، تحدث خلاله عن الوضع المأساوي في سورية، وخاصة ما يجري في حلب وريف دمشق.

وأكد المكتب الإعلامي للهيئة أن حجاب طلب من الحكومة البريطانية دعم الجهود الرامية لوقف جرائم النظام وحلفائه خارج مجلس الأمن الدولي، الذي ألحق به الفيتو الروسي المتكرر شللاً كاملاً إزاء الانتهاكات المروعة بحق الشعب السوري.

يشار أن حجاب أجرى اتصالاً مماثلاً مع وزير الخارجية الفرنسي، جان ماريك أيرولت، في العاشر من هذا الشهر، بهدف تنسيق المواقف الدولية لمعالجة الأزمة السورية.

وكان وزير الخارجية البريطانية قد أكد قبل يومين أنه حان وقت البحث في “خيارات أخرى” في سوريا، من ضمنها الخيارات العسكرية، والذي شدّد على أن أي تحرّك مماثل يجب أن يكون ضمن إطار تحالف يضمّ الولايات المتحدة.

شام تايمز

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