أردوغان يؤكد “لدينا خطة بديلة في حال رفض التحالف مشاركتنا في الموصل”

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أن بلاده ستستخدم خطة بديلة للتدخل في العراق حال رفض التحالف الدولي مشاركة أنقرة بتحرير الموصل من مسلحي تنظيم “داعش”.

وبحسب وكالة “الأناضول” قال الرئيس التركي : “مصممون على المشاركة في قوات التحالف من أجل الحفاظ على وحدة العراق وفي حال رفض التحالف سنُفعّل الخطة “ب” وإذا لم تنجح هذه أيضًا سننتقل إلى الخطة “ج” فتركيا ليست دولة قبلية وليعلم الجميع ذلك”، وأضاف “هناك من يطلب منا الانسحاب من معسكر بعشيقة الذي ذهبنا إليه بدعوة م الحكومة المركزية ببغداد معذرة: فهناك أشقاؤنا التركمان والعرب والأكراد يقولون لنا (تعالوا وساعدونا) والسيد العبادي طلب منّا ذلك بنفسه خلال زيارته لنا”.

وفي السياق ذاته جدد وزير الخارجية التركي رفضه مشاركة “الحشد الشعبي” في معركة تحرير الموصل، وقال مخاطباً الحكومة العراقية: “إذا جئتم بالمليشيات الشيعية والحشد الشعبي ستكون هناك كارثة بعد هزيمة داعش”.

وأضاف: “يجب ألا نفرق بين الفصائل الإرهابية أكانت داعش، أو حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، أو ذراعه في سوريا حزب الاتحاد الديمقراطي (بي واي جي)، أو الحشد الشعبي.

وكانت وزارة الخارجية العراقية سلمت أمس الخميس السفير التركي لدى بغداد مذكرة احتجاج وصفتها بـ”شديدة اللهجة” بناءاً على استدعاء سابق، مشيرة الى أن المذكرة تتعلق بالتصريحات “الاستفزازية” الاخيرة التي اطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وذلك على خلفية تواجد القوات التركية في معسكر بعشيقة شمال الموصل.

شام تايمز

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