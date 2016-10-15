عشية اجتماع لوزان .. أنباء عن خطة تركية جديدة من 6 مراحل لحل المسألة السورية

كشفت صحيفة تركية أن أنقرة تعتزم تقديم خطة جديدة من 6 نقاط لتسوية المسألة السورية، وذلك في الاجتماع السداسي الذي تستضيفه مدينة لوزان السويسرية يوم غد السبت.

وذكرت صحيفة “أكشام” التركية أن الخطة التركية تتضمن 6 مراحل لحل المسألة السورية وهي.

1- وقف إطلاق النار بين كافة الأطراف المتنازعة في سوريا.

2- البدء بعملية إيصال مساعدات إنسانية بشكل عاجل ونشر مستشفيات ميدانية في عدة مناطق سورية.

3- تعاون عسكري بين قوات “التحالف” الدولي وروسيا بهدف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وجبهة “فتح الشام”.

4- إنشاء منطقة آمنة في سوريا من أجل تجنب موجة جديدة من اللاجئين.

5- وضع خارطة طريق مشتركة حول التسوية في سوريا بين النظام السوري

6- التعهد بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا وتقليل كل الأخطار التي قد تؤدي إلى الإضرار بوحدة سوريا ونشوب نزاعات على أساس عرقي وطائفي.

هذا ومن المقرر أن تستضيف مدينة لوزان السويسرية، غداً السبت اجتماع دولي لبحث المسألة السورية، حيث سيضمّ الاجتماع وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة وتركيا والسعودية وإيران وقطر، في حين أعلن رمزي عزالدين رمزي مساعي المبعوث الأممي إلى سوريا “ستيفان دي مستورا” أن الأخير سينضم إلى المجتمعين في سويسرا .

ويأتي اجتماع لوزان السداسي في ظل تصاعد الخلافات وتبادل الاتهامات بين واشنطن وموسكو، على خلفية انهيار الهدنة في سوريا، وذلك في الوقت الذي كثفت فيه قوات الأسد وطائرات العدوان الروسي استهدافها للمناطق المحررة في سوريا،

ولاسيما في أحياء حلب الشرقية المحاصرة، وسط بروز ملامح اصطفاف “أوروبي ــ أميركي” في وجه التفرد الروسي بالملف السوري، وذلك على ضوء استخدام روسيا يوم السبت الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي، يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران فوق المدينة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة بالمدينة، حيث جاء الفيتو الروسي المتوقع، وهو الخامس حيال الملف السوري، رغم تأييد 9 دول له من أصل 15، بمثابة فتح مواجهة جديدة من روسيا مع الغرب.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes