خصم 100 دولار لكل من يستبدل “نوت 7” بهاتف “غالاكسي”

عرضت “سامسونغ” خصماً بقيمة 100 دولار لاستبدال هاتف “غالكسي نوت 7” بهاتف “غالكسي إس 7 إيدج” أو أي هاتف ذكي آخر ضمن سلسلة “غالكسي”.

وبحسب engadget، فإن “سامسونغ” تسعى من خلال هذه الخطوة، إلى ضمان عندم انتقال مستخدميها إلى شركات أخرى منافسة لها بعد حوادث انفجار هواتف “غالاكسي نوت 7”.

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر من داخل الشركة، أن “سامسونغ” تدرس حالياً إيقاف علامة “نوت” التجارية بالكامل والبدء بعلامة جديدة حتى لا تتأثر الأجهزة التالية بالسمعة السيئة التي ستكتسبها من احتراق “نوت 7”.

وتوقعت المصادر، أن “سامسونغ” ستتخلى فقط عن كلمة نوت دون التخلي عن كلمة “غالكسي” مع الحفاظ على الخصائص الأساسية للهاتف مثل الشاشة الكبيرة والقلم.

ولم تستطع “سامسونغ” تحديد سبب انفجار هواتف “غالكسي نوت 7″، في حين يرجح بعض الخبراء السبب إلى كابل شحن USB Type-C.

وأكدت “سامسونغ” انها ستقوم بالكشف عن سبب انفجار هواتف “نوت 7” الاساسية والبديلة عند اكتمال التحقيق في الأسابيع القادمة.

شام تايمز

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