السعودية : كاميرا توثق مقتل قائد سيارة تسير بسرعة جنونية

وثقت كاميرا مثبتة بأحد المحلات في طريق الملك عبد العزيز بحفر الباطن، لحظة انحراف سيارة تسير بسرعة جنونية من نوع فورد واصطدامها بسيارة متوقفة، ما تسبب في وفاة السائق مباشرة.

وبحسب ما نقلت قناة العربية أوضح المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للمرور، اللواء علي الرشيدي، أن السلوك الخاطئ لسائق المركبة وعدم اتباع الأنظمة والمخالفة باستمرار، تأتي في مقدمة أهم 10 أسباب للحوادث القاتلة في السعودية.

وأشار اللواء الرشيدي إلى أن السرعة الزائدة تأتي في المرتبة الثانية في حوادث المرور القاتلة في السعودية، فيما يعد قطع الإشارة العامل الثالث، في حين يحتل عامل عكس السير المرتبة الرابعة.

ويأتي خامساً، الانشغال بالجوال أو بأي سبب آخر يؤدي لعواقب وخيمة في الطرق.

كما أن قيادة المركبة تحت تأثير المسكرات أو في حالة غير طبيعية تؤدي للحوادث القاتلة، وتأتي في المرتبة السادسة.

فيما يأتي التفحيط والتهاون في التعامل مع المركبة والاستهتار في الطريق ورواده أحد مسببات الحوادث في السعودية كعوامل لاحقة.

وكشف اللواء الرشيدي أن النسبة الأكبر تقع على قائد المركبة، حيث النظام العالمي يضع 85% على قائد المركبة وعدم التزامه بقواعد المرور، بينما تتوزع النسبة الباقية على سوء تنفيذ الطرق، وكذلك قيادة المركبة تحت السن القانونية، إضافة لغياب صيانة المركبة والاهتمام بها بشكلٍ دائم، وهي عوامل إضافية أخرى قد تؤدي إلى هلاك سائق المركبة.

شام تايمز

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