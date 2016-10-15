ستويشكوف يدافع عن بيكيه : كم مرة نزف من أجل إسبانيا ؟

انتقد اللاعب الدولي البلغاري السابق هيريستو ستويشكوف، النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني، كل من هاجم المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، خلال الجولة الماضية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، والتشكيك في وطنيته، بعدما شوهد مرتدياً قميصاً مختلفاً عن باقي زملائه في مباراة ألبانيا.

وكان جيرارد بيكيه قد أعلن نيته في ترك منتخب إسبانيا عقب نهاية كأس العالم 2018 في روسيا بعد الهجوم الكبير عليه، يوم الأحد الماضي، من طرف بعض الصحافة المحلية، بحجة “تمزيق ألوان علم منتخب اسبانيا من على قميصه”.

ووفق ما ذكرت قناة العربية ، قال ستويشكوف في حديثه مع إذاعة “كادينا كوبي “الإسبانية: “أود مساندة بيكيه إنه مفضل بالنسبة لي.كم مرة لعب مع المنتخب الإسباني وأصيب؟ كم مرة نزف من أجل إسبانيا؟ وبعد كل ما قدمه للفريق لا تقولون أي شيء، والآن بعد ظهور أحد أكمام قميصه دون علم إسبانيا يسيل اللعاب ويُتهم بأنه غير وطني؟”.

وكان رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم ،خافيير تيباس، قد دافع هو الآخر عن بيكيه حين قال: “هذه مشكلة سياسية أكثر من كونها كروية، بيكيه فتى ذكي للغاية، ويقوم بعمله، ورجل لا يهدأ، لقد أظهر إلتزامه التام للمنتخب الوطني عدة مرات، وأعتقد أنه متعب، ونأمل في أنه يعيد النظر فيما قاله”.

ويتعرض جيرارد بيكه، مدافع نادي برشلونة، منذ سنوات قليلة، لصافرات الاستهجان من جماهير المنتخب الإسباني بسبب تأييده العلني لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

شام تايمز

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