التحدث بكلام بذيء خلال ممارسة الجنس غير قانوني .. ماهي أغرب القوانين بالعالم؟

يحفل التاريخ بالقوانين والأعراف الغريبة التي سادت بين الشعوب، في حين لاتزال العديد من القوانين التي لن تتوقعها سارية في أنحاء العالم، وهنا قائمة ببعضها، بحسب موقع THOUG CATALOG.
* يمنع الملحدون من تولي مناصب عامة في سبع ولايات أميركية، بحسب دساتيرها.
* منذ عام 1986 حصلت السلطات الأميركية على الحق القانوني في الوصول إلى أي بريد إلكتروني عمره 180 يوماً بدون أمر قضائي.
* في اليونان يسمح للشرطة باعتقال من يشتبه بأنه يحمل فيروس نقص المناعة المكتسبة، وفرض اختبار التحقق من الفيروس، وإعلان أسماء المصابين.
* في تايلاند يمنع أن تدوس على المال.
* الطلاق ليس قانونياً في كل من الفاتيكان والفيليبين.
* بيع العلكة العادية في سنغافورة يحتم غرامة مالية تصل إلى ألف دولار، وفي حال تكررت الفعلة تصبح الغرامة ألفي دولار، فالعلكة يجب أن تكون طبية حصراً.
* يجبر القانون الصيني الأبناء البالغين على زيارة الأبوين بشكل متكرر، كما أن عليهم تلبية احتياجاتهما الروحية.
* في ولاية أركنساس الأميركية لا يزال هناك قانون وضع قبل قرنين، يسمح للزوج بضرب زوجته ولكن مرة واحدة فقط في الشهر.
* أما في ولاية أيوا فإن الرجل الذي لديه شارب يمنعه القانون من تقبيل امرأة في مكان عام.
* يعتبر غير قانوني في ولاية ماساشوستس أن تكون المرأة في وضعية أعلى من الرجل خلال ممارسة الجنس، كما أنه يمنع على رجل وامرأة استئجار غرفة ليناما عاريين في الليل.
* التحدث بكلام بذيء خلال ممارسة الجنس غير قانوني في ولاية أوريغون.
* تحتاج المرأة إلى إذن زوجها لاستخدام أسنان صناعية في ولاية فيرمونت.
* في ولاية يوتا يسمح للشخص بالزواج من ابنة عمه فقط إذا كان كلاهما تجاوز سن 65 عاما، ومن ناحية أخرى يعتبر أي زوج مسؤول عن تصرفات زوجته طالما أنه كان برفقتها.
* من غير القانوني في بريطانيا أن تسمح لحيوانك الأليف بالتزاوج مع أي حيوان أليف للعائلة المالكة.
* في بعض أجزاء الهند يمكن للزوج المدين بالمال أن يقدم زوجته إلى أن يفي ما عليه.
* يفترض على كل من يريد الزواج في اليونان أن ينشر إشعار زواجه في لوحة الإعلانات بقاعة مدينته.
* ولا يسمح القانون البريطاني بالموت في مبنى البرلمان.
المصدر: العربي الجديد
شام تايمز
لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي: