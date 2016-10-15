بالفيديو .. أب صيني يسقط على ابنه و يسحقه حتى الموت

في فيديو مأساوي انتشر على شبكة الإنترنت الخميس، نقلاً عن مواقع إخبارية صينية، سقط أب في حادث غريب على ابنه الصغير فتسبب في سحقه وكسر عنقه وقضى الطفل الصغير في لحظة.

وفي المشهد الدامي، يبدو الأب، أثناء تسوقه في سوبر ماركت بمدينة كوانزو جنوب الصين، وهو يلهو مع طفله الصغير، ويمسكه بكلتا يديه من وراء ظهره.

وبعد ثوان، يفقد الأب الاتزان، ويسقط فجأة على رأس الطفل، فيما تسارع إحدى العاملات في المركز لمساعدة الأب على النهوض وإنقاذ الطفل دون جدوى.

وانتشر الفيديو وسط رسائل تحذيرية للآباء والأمهات من اللعب مع الأطفال في أوضاع غير طبيعية يمكن أن تؤدي إلى حوادث كارثية.

شام تايمز

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