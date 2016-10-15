بسبب سندويشة .. شباب سعوديون يعتدون على عامل بوفيه بالمدينة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ضرب شبان سعوديون لعامل آسيوي في بوفيه مخصص لإعداد الطعام حتى سال الدم منه، ونقل إلى المستشفى في المدينة المنورة.

وأوضح أحد أصدقاء المصاب لقناة العربية ، إن أحد الزبائن طلب “صامولي” من العامل لكنه بين له أنه يستخدم نوعاً مختلفاً من الخبز وهو “شباتي”، وطلب منه الخروج من البوفيه، لكنه عاد مع أصدقائه حاملين عصاً، وانهالوا عليه بالضرب المبرح.

وقال إن العامل أصيب بكسر مضاعف في اليد وكسر بالأنف وقطع وخياطة خمس فتحات بالرأس، ويحتاج قرابة أسبوع كامل للخروج من المستشفى. في حين رفض زملاء العامل العودة للعمل في البوفيه خوفاً من تعرضهم للمشهد الذي تعرض له زميلهم. وأكد أن العامل وكفيله سيتخذان كافة الإجراءات القانونية.

من جهتها، ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة المدينة المنورة القبض على المعتدين على عامل المطعم بالمدينة والذي شكل ردة فعل قوية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنوّرة العميد فهد الغنام: إشارة إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول تعرُّض عامل بوفيه للاعتداء من قبل أشخاص داخل بوفيه، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة المدينة المنوّرة ممثلة بشرطة المطار من التوصل إلى هوية الجناة ومن ثم القبض عليهم.

وأضاف أن عددهم ٤ مواطنين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و٢٠ سنة، وتمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص، بينما ما زال العامل الآسيوي يتلقى العلاج داخل المستشفى وقد حُدِّدت مدة الشفاء بسبعة أيام.

وطالب عدد من المغردين بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عبر وسم #اعتداء_على_عامل_مطعم_بالمدينة بضرورة محاسبتهم وسرعة ضبطهم واتخاذ أقصى العقوبات بحقهم وذلك للحيلولة بين مثل هذا التصرف وتكراره من قبل أشخاص آخرين.

شام تايمز

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