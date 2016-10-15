ألمانيا : إسقاط شكوى أردوغان الجديدة ضد الاعلامي الألماني الساخر يان بومرمان

باءت بالفشل الدعوى القضائية الجديدة التي حركها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الاعلامي الألماني يان بومرمان الذي سخر منه في قصيدة شعر، ووصف مكتب النائب العام الألماني الدعوى بأنها لا أساس لها في بيان الجمعة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أسقط ممثلو ادعاء في مدينة مينتس بغرب ألمانيا تحقيقا بشأن إهانة بومرمان الرئيس أردوغان في قضية أثارت توترات بين أنقرة وبرلين.

ثم حرك الرئيس التركي شكوى قضائية جديدة ضد بومرمان بشأن القصيدة الفظة التي تلاها عبر إذاعة “زد دي إف” في اذار/مارس، وقال فيها إن أردوغان يشاهد صوراً إباحية للأطفال ويمارس أفعالاً جنسية مع الحيوانات.

أجري التحقيق الأولي بموجب قانون التشهير الألماني وتشريع قليلاً ما يستخدم، بشأن إهانة رؤساء الدول الأجانب، ما أدى إلى جدال محتدم بشأن حدود حرية التعبير في ألمانيا.

ويجوز لأردوغان استئناف قرار اليوم الصادر من قبل النائب العام ومقره كوبلنتس.

(DPA)

شام تايمز

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