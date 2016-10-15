أغويرو : كنت أعتقد أن قطع غوارديولا للإنترنت مجرد مزحة !

أكد اللاعب الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، أنه تفاجأ بقرار مدرب فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي، بيب غوارديولا، بمنع استخدام الإنترنت في ملعب التدريبات وغرفة تغيير الملابس، كاشفاً أنّه كان يعتقد في بادئ الأمر أن الموضوع مجرد مزحة.

وصرح أغويرو لشبكة “أي اس بي ان” العالمية، رداً على سؤال حول ما إذا كانت خدمة الإنترنت مازالت مقطوعة في مركز تدريبات مانشستر سيتي:”نعم هذا صحيح لقد تم قطع خدمة الإنترنت، لم أكن أعرف أي شيء عن ذلك وقلت ماذا حدث؟ هل تم قطع الإنترنت عنّا؟ اعتقدت أن السبب يرجع إلى غلق غرفة تغيير الملابس، لذلك شبكة هاتفي لم تكن تعمل”.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني سارداً القصة :”حاولت استخدام واي فاي، لكن لم أعثر على إشارة. كنت أستعد للاستمتاع بعصير البرتقال. وكانوا يقولون أن غوارديولا قطع الإنترنت عنّا، في الواقع اعتقدت أنها مزحة، لكني تأكدت بعد ذلك أنّ الأمر حقيقي، لا توجد شبكة إنترنت في غرفة تغيير الملابس، ولا غرفة التدليك وفي أي مكان آخر، يمكن فقط استقبال شبكة جي 3 من الطابق العلوي، لكنها عادة ما تكون ضعيفة للغاية”.

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، تابع أغويرو: “يقولون أنّ غوارديولا رأى أحد زملائي يستخدم الهاتف في غرفة التدليك، لا أعرف من هو الزميل، حيث كان يقوم بعمل استرخاء ومعه الهاتف، ربما هذا الأمر لم يعجب المدرب، ومن ثم قام بقطع الإنترنت”.

وكان المدافع الأرجنتيني بابلو زاباليتا أول من كشف، الأسبوع الماضي، عن قرار غوارديولا حيث قال في تصريحات صحفية، أنّ المدرب الإسباني قام بقطع “واي فاي” عن مختلف مرافق مركز التدريب لنادي مانشستر سيتي، وذلك بعد استخدام أحد اللاعبين هاتفه في وقت غير مناسب.

شام تايمز

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