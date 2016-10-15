إسرائيل و تركيا تعتزمان بناء أنبوب غاز بحري بين البلدين

توجه وزير الطاقة الإسرائيلي الخميس إلى تركيا لبحث مشروع لبناء أنبوب غاز بين البلدين تحت البحر لإمداد تركيا ومنها أوروبا بالغاز.

تعتزم إسرائيل وتركيا بناء أنبوب غاز يربط بين البلدين تحت البحر لإمداد تركيا ومنها أوروبا بالغاز، وقد اتفق البلدان الخميس على بدء المباحثات بهذا الشأن في أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى تركيا منذ تطبيع العلاقات بين البلدين

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إثر لقائه في إسطنبول نظيره التركي بيرات البيرق “”قررنا أن نباشر فورا محادثات بين حكومتينا لتحديد إمكانية وجدوى مثل هذا المشروع”. مضيفا أن “المشروع يمكن أن يتيح لنا نقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى تركيا ومنها إلى أوروبا”.

وأكد الوزير أن إسرائيل بصدد إبرام اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة مع كل من الأردن ومصر وقبرص واليونان، مشددا على أن “الخيار التركي مهم جدا”.

وتابع أن إسرائيل “سيسرها أيضا أن ترى الشركات التركية تنخرط في قطاع الطاقة الإسرائيلي” بما في ذلك عمليات التنقيب عن الغاز.

أما الوزير البيرق، وهو صهر الرئيس رجب طيب أردوغان ويتحدث الإنكليزية بطلاقة ويعتبر أحد النجوم الصاعدة في الحزب الحاكم، فقال في بيان إنه اتفق مع نظيره الإسرائيلي على “إقامة حوار بشأن تصدير الغاز الطبيعي”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes