البيان الختامي للقمة الخليجية التركية: إدانة للتصعيد في حلب ومطالبات بوقف العدوان

أدانت دول التعاون الخليجي وتركيا، يوم الخميس، التصعيد العسكري في حلب, مطالبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف العدوان.

وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون وتركيا، دعم جهود المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، في التوصل إلى حل سياسي للأزمة مع الالتزام بوحدة الأراضي السورية.

وأعرب البيان الخليجي التركي المشترك عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار بشأن حلب، كما أدان التصعيد العسكري من النظام السوري وحلفائه على المدينة.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية التركي في الرياض، في وقت سابق اليوم الخميس، وذلك في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين.

وتتعرض عدة احياء في مدينة حلب لقصف جوي, مما ادى الى سقوط قتلى , وخروج مشاف ميدانية , وحدوث اضرار مادية بالبنى التحتية, وسط محاولات للنظامي اقتحام الاحياء الشرقية, الخاضعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ولاقت الاحداث التي شهدتها مدينة حلب ادانات دولية واسعة ومناشدات بضرورة وقف القصف وادخال مساعدات انسانية لانهاء ماوصفوه بالكارثة والمأساة”, كما عجز مجلس الامن عن التوصل لقرار من شأنه أن يوقف الأعمال القتالية في حلب وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية لسكانها.

شام تايمز

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