تهنئة بن عطية لبوغبا تثير غضب جماهير يوفنتوس بشدة

أثار المدافع الدولي المغربي المهدي بن عطية غضب جماهير فريقه يوفنتوس الإيطالي بعد إرساله تهنئة لنجم البيانكونيري السابق بول بوغبا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، كان مدافع أسود أطلس قد أرسل تهنئة للدولي الفرنسي بول بوغبا بعد تسجيله هدف الانتصار لمنتخب بلاده أمام هولندا في عقر دار الأخير ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018.

وكتب بوغبا على حسابه في “تويتر” موجهاً كلامه لبوغبا: “هنيئاً لك أخي مرة أخرى على هدفك، رغم الانتقادات التي تعرضت، لقد أثبت أنك حاضر”.

وعلى الفور، استشاط عشاق فريق السيدة العجوز غضباً من المدافع المغربي بسبب رسالة التهنئة إذ أعربوا عن غضبهم الشديد من خطوة بن عطية خاصة أن لاعب خط الوسط الفرنسي بات يوصف بـ “الخائن” بعد قراره بالرحيل عن مدينة تورينو.

وكان مانشستر يونايتد قد أبرم صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعدما وافق على دفع 110 مليون يورو للنادي الإيطالي مقابل نقل بوغبا إلى ملعب أولد ترافورد وتعزيز كتيبة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.

شام تايمز

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