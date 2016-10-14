إخلاء سبيل 32 موقوفا من السجن المركزي بحمص.. وزير العدل: ضرورة تحسين وضع السجناء والإسراع بمحاكمتهم

أخلي اليوم سبيل 32 موقوفا من سجن حمص المركزي ممن كانت لديهم إشكالات قضائية وذلك بموجب مراسيم العفو التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد.

واستمع وزير العدل الدكتور نجم الدين الأحمد خلال تفقده اليوم السجن المركزي بحمص إلى مطالب السجناء والمشكلات التي يعانونها مؤكدا ضرورة تحسين وضعهم والإسراع في محاكمتهم.

وأوضح وزير العدل أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة الوزارة التي تشمل تفقد العديد من المجمعات القضائية في المحافظات والمناطق بهدف تطوير المؤسسة القضائية.

محافظ حمص طلال البرازي بين أهمية مراسيم العفو التي صدرت والتي سهلت عودة ابناء سورية إلى حضن وطنهم لافتا إلى أنه تم اليوم الوقوف على واقع السجن المركزي وعمل السلطات بهدف التعجيل بالامور القضائية للموقوفين ليستفيدوا من مراسيم العفو.

حضر اللقاء امين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمار السباعي وقائد شرطة المحافظة.

سانا

شام تايمز

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