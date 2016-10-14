كروس نجم وسط ريال مدريد يحدد موعد اعتزاله

أعرب لاعب وسط ريال مدريد، الألماني توني كروس اليوم الخميس عقب تجديد عقده مع الملكي حتى عام 2022 ، عن أمله في الاعتزال بين صفوف الفريق الملكي حين يبلغ من العمر 35 أو 36 عاما.

وفي مؤتمر صحفي وقع خلاله مع رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على تمديد عقده حتى 30 يونيو/حزيران 2022 ، أعرب كروس عن أمله في الاستمرار لأبعد من ذلك بين صفوف الملكي.

وقال اللاعب الألماني الذي سيكمل عامه الـ27 الشهر القادم “ما زلت أشعر أنني بحالة جيدة جدا، لقد أديت الأمور بشكل جيد خلال هذه السنوات. وأنتوي أن أكون في الصفوف الأولى خلال السنوات الست القادمة”.

وأضاف: “يهمني كثيرًا أن أكون في مستوى عال جدا في المستقبل البعيد. أفكر في الاعتزال وأنا في مستوى عال، لذلك أتحدث عن 35 أو 36 عاما”.

وأوضح كروس: “كل من يعرفني يعلم أنني لا أوقع عقودا بناء على نزوات. حين قررت الانتقال لريال مدريد فكرت كثيرا. هذا العقد ليس نزوة. إنه التزام مني لمدة ست سنوات قادمة وحين ينتهي عقدي سيكون عمري 32 عاما وإذا تعاون الطرفان بشكل جيد، قد أنهي مسيرتي بين صفوف ريال مدريد”.

وأكد لاعب الوسط الألماني أنه “سعيد للغاية” لاستمراره مع النادي “الأعظم في العالم”، معربا عن امتنانه إزاء الثقة التي وضعها فيه الفريق.

وعن أهدافه الرئيسية في المستقبل القريب، أكد أنه يتطلع إلى الفوز بالليجا، وهو لقب لم يتوج به مع ريال مدريد منذ الانتقال لصفوفه منذ عامين.

وقال كروس: “أمل أن أتوج بالليجا مع الريال، إنه أمر غاية في الأهمية. خلال السنوات الأخيرة توجنا بدوري الأبطال. لدينا القدرة على الفوز بالدوري الإسباني، لكنه طريق طويل للغاية”.

وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف “يجب أن يكون هناك استمرارية في مستوى الأداء، وأحيانا نفتقر لهذا العنصر، لذلك لا نحقق ذلك. سوف افوز هنا بالليجا، هذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة لي”.

ودافع اللاعب الألماني عن المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان في ظل الانتقادات التي وجهت إليه مؤخرا بسبب النتائج الأخيرة، مؤكدا أن “زيزو” يمثل “أهمية كبيرة” للملكي.

وأوضح أن “السقوط في فخ التعادل عدة مرات متتالية ليس أمرا جيدا، لكننا قدمنا أداء جيدا في بعض المباريات مثل لقاء لاس بالماس. أعتقد أن المدرب يقوم بكل ما بوسعه وقدراته ليست محل شك ويتصرف وفقا للوضع بشكل جيد جدا”.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، تحدث عن زميله في الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أعلن أنه يفكر في الاعتزال وهو في الـ40 من عمره، مؤكدا “لقد قلت إنني لن ألعب حين يكون عمري 40 عاما، لكن هذا قرار يعود لكريستيانو، إن حالته البدنية جيدة جدا وبالتأكيد يبدو الآن بعيدا عن النهاية”.

كووورة

شام تايمز

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