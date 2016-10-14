فيتو ميسي” يمنع نجم إنتر ميلان من العودة لمنتخب الأرجنتين

ذكرت تقارير صحفية أرجنتينية، أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وقف حائلاً أمام رغبة الجماهير، في عودة ماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان الإيطالي، للمنتخب الأرجنتيني.

ويعاني المنتخب الأرجنتيني، في تصفيات المونديال، وتراجع للمرتبة الخامسة في التصفيات بعد 10 مراحل من التصفيات (وهو المركز الذي يخوض صاحبه مباراة فاصلة للتأهل).

وقال برنامج “فاينال ديبيت” التلفزيوني الشهير، إن “ميسي طلب من المسؤولين عن المنتخب الأرجنتيني، عدم التفكير في الأمر”.

وأشار البرنامج إلى أن “ميسي، رفض انضمام إيكاردي للمنتخب، مهما سجَّل وتألق مع فريقه، وهو ما استجاب له المسؤولين في الاتحاد الأرجنتيني”.

يذكر أن إيكاردي، تم استبعاده تمامًا من المنتخب؛ بسبب أزمته الشهيرة مع مواطنه ماكسي لوبيز، مهاجم تورينو الحالي واختطافه لزوجته منه، وهو الأمر الذي أثار كل رموز الكرة الأرجنتينية، وآخرهم دييجو مارادونا، الذي اعتبر أن إيكاردي، مات وليس له وجود بعد الآن.

كووورة

شام تايمز

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