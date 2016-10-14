برشلونة يجدد عقد ماسكيرانو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، تجديد عقد لاعب الفريق الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، 3 سنوات إضافية حتى عام 2019.

وذكر النادي الإسباني في بيانه، أن اللاعب سوف يوقع عقود تجديده مع النادي يوم الإثنين المقبل، في قاعات الكامب نو.

ويعتبر اللاعب الأرجنتيني ماسكيرانو من الشخصيات المؤثرة في نادي برشلونة، بحكم الخبرة التي يمتلكها اللاعب دوليًا ومحليًا.

وكانت تقارير قد أفادت في الأشهر الأخيرة إلى إمكانية رحيل ماسكيرانو عن الفريق، بعد قضية الغرامة التي دفعها اللاعب ولم يقف برشلونة فيها مع اللاعب، الأمر الذي أدى إلى غضب اللاعب وتلميحه للرحيل عن النادي.

يذكر أن ماسكيرانو انضم لصفوف نادي برشلونة عام 2010 قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، وخاض مع برشلونة 289 مباراة.

كووورة

شام تايمز

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