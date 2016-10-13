أصدقاء رونالدينيو يتخطون فريق مارادونا في مهرجان السلام

شارك الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا والثنائي البرازيلي رونالدينيو وكافو والإسباني مانويل سانشيس والأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون بالإضافة إلى نجوم كرة القدم حول العالم في مباراة من أجل السلام امس الأربعاء في العاصمة الإيطالية روما تحت رعاية بابا الفاتيكان، فرنسيس.

والهدف من إقامة اللقاء، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الخيرية، هو مساعدة الأطفال المحتاجين في الأرجنتين وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا في شهر آب الماضي.

كما شهدت المباراة مشاركة الفرنسي إيريك أبيدال والبرتغالي روي كوستا والمالي فريدريك عمر كانوتيه، نجم إشبيلية الإسباني سابقا.

ولم تقتصر المشاركة على اللاعبين المعتزلين فقط إلا أنه شهدت تواجد أيضا النجم الإيطالي وقائد روما فرانشيسكو توتي وزميله في الفريق الأرجنتيني دييغو بيروتي والإسباني بويان كركيتش ونيكولاس بورديسو.

وأكد بيروتي لدى وصوله لملعب (الأوليمبيكو) “كرة القدم هي إحدى الرياضات الأكثر أهمية في العالم وعلينا استخدامها في مباريات مثل هذه، من الهام أن نقترب من الأطفال ونبعث برسائل للسلام”.

وانتهى اللقاء بفوز الفريق الذي كان يرتدي القميص الأبيض (أصدقاء رونالدينيو) على نظيره الأزرق (أصدقاء مارادونا) بنتيجة (4-3)، حيث أحرز للأول كل من كانوتيه وكركيتش والثنائي الأرجنتيني هيرنان كريسبو و فرناندو كافيناجي.

في المقابل، أحرز أهداف الفريق الأزرق كل من أنطونيو دي ناتالي وتوتي وبورديسو.

وقال مارادونا عقب اللقاء “المباراة كانت جيدة، قدمنا مجهودا كبيرا، الجماهير استمتعت ونحن سعداء، سنواصل اللعب من أجل السلام والأطفال، شكرا إيطاليا”.

( EFE )

شام تايمز

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