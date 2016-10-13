روسيا تؤكد استعدادها لضمان خروج آمن للمسلحين ونقل المدنيين من شرق حلب

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية, يوم الخميس، استعدادها لضمان خروج آمن للمسلحين بأسلحتهم وإخراج المدنيين من شرق حلب.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، قوله إن “الدول الغربية تتجاهل استخدام المسلحين في سوريا للمدنيين كدروع بشرية”، مضيفاً أن “الغرب يشن حملة إعلامية ضد روسيا من خلال اتهامها بقصف حلب بشكل عشوائي”.

وتواجه روسيا انتقادات واتهامات حول قيامها باستهداف حلب, وسط مطالبات دولية لها بممارسة “ضغوطات” على النظام السوري من اجل وقف اعمال القتال والعنف .

وشدد رودسكوي على أن “روسيا مستعدة للمساعدة في عملية نقل المساعدات الإنسانية الى المنطقة الشرقية من حلب”، مشيراً إلى “ضرورة توفير ضمانات أمنية من جانب المسلحين العاملين هناك وذلك لتجنب تكرار الهجمة التي تعرضت لها قافلة الأمم المتحدة يوم 19 أيلول الماضي”.

وتعرضت 31 شاحنة تنقل مساعدات من الامم المتحدة والهلال الاحمر السوري الى 78 الف شخص في أورم الكبرى بحلب لهجوم ليل 19 ايلول.

وسقط قتلى وجرحى, بينهم مدير مركز الهلال الاحمر السوري وعدد من الموظفين والمتطوعين الآخرين، جراء قصف جوي استهدف قوافل المساعدات الانسانية في منطقة اورم الكبرى بريف حلب الغربي, في حادثة وصفتها مصادر معارضة “بالمجزرة.”

وتتعرض عدة احياء في مدينة حلب لقصف جوي, مما ادى الى سقوط قتلى , وخروج مشاف ميدانية , وحدوث اضرار مادية بالبنى التحتية, وسط محاولات للنظامي اقتحام الاحياء الشرقية, الخاضعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

شام تايمز

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