واشنطن تستبق اجتماع لوزان بالتلويح مجدداً بخيارات عسكرية حول سوريا الجمعة .. والبدائل بتزويد فصائل المعارضة بالأسلحة المتطورة

برزت خلال الساعات القليلة الماضية مواقف سياسية دولية متسارعة، تعكس حساسية الأوضاع الذي بلغته المسألة السورية، عبر جملة من المواقف تسبق لقاء لوزان السداسي المقرر عقده يوم السبت القادم،

حيث أعادت الولايات المتحدة إلى الواجهة من جديد لغة التهديد والوعيد، تشمل عملاً عسكرياً مباشراً مثل شن ضربات جوية على قواعد عسكرية لنظام الأسد أو مخازن للذخيرة أو مواقع للرادار أو قواعد مضادة للطائرات، وذلك بعيد ساعات من تأكيد بريطانيا أنها لا تستبعد تدخلاً عسكرياً في سوريا، يقابله تلويح روسي جديد بتهجير أهالي الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

تهديد أمريكي جديد بضربة عسكرية لنظام الأسد

فقد نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولون أمريكيون تأكديهم أن على إدارة الولايات المتحدة التحرك “بقوة أشد” في سوريا، وإلا فإنها تخاطر بأن تفقد ما تبقى لها من نفوذ لدى “المعارضة المعتدلة” ولدى حلفائها من العرب والأكراد والأتراك في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ورجح مسؤولون أمريكيون بأن يجتمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما غداً الجمعة مع كبار مستشاريه للسياسة الخارجية لبحث خيارات عسكرية وخيارات أخرى في سوريا، تشمل عملاً عسكرياً أمريكياً مباشراً مثل شن ضربات جوية على قواعد عسكرية لنظام الأسد أو مخازن للذخيرة أو مواقع للرادار أو قواعد مضادة للطائرات.

والبدائل .. بتزويد فصائل المعارضة بالأسلحة المتطورة

وأشار أحد المسؤولين الأمريكيين إلى أن أحد مخاطر هذا التحرك يتمثل في أن القوات الروسية والسورية غالباً ما تكون متداخلة فيما بينها وهو ما يثير احتمال مواجهة مباشرة مع روسيا يحرص أوباما على تجنبها.

وأضاف أن أحد البدائل هو السماح لحلفاء واشنطن بتزويد فصائل المعارضة تختارهم الولايات المتحدة “بعد تمحيص” بمزيد من الأسلحة المتطورة دون أن تشمل صواريخ مضادة للطائرات تطلق من على الكتف، وذلك منعاً لاستخدامها ضد طائرات غربية.

بريطانيا لا تستبعد تدخلاً عسكرياً في سوريا

التلويح الأمريكي الجديد باستخدام القوة العسكرية ضد نظام الأسد، يأتي بعيد ساعات قليلة من تأكيد وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون أنه حان وقت البحث في “خيارات أخرى” في سوريا، من ضمنها الخيارات العسكرية، والذي شدّد على أن أي تحرّك مماثل يجب أن يكون ضمن إطار تحالف يضمّ الولايات المتحدة.

تهديدات أمريكية مكررة

وكانت صحف غربية قد كشفت في الآونة الأخيرة أن واشنطن تدرس خيار استخدام القوة العسكرية ضد نظام الأسد في سوريا، أو تزويد المعارضة بأسلحة نوعية جديدة، بهدف وقف الهجوم الروسي على حلب، الأمر الذي دفع وزارة الدفاع الروسية إلى تحذير الولايات المتحدة من العواقب المحتملة لخطط قصف مواقع عسكرية قوات الأسد،

معتبرة أن أي ضربات على أراض تسيطر عليها قوات النظام تعد تهديداً للجنود الروس، لتنشر بعد ذلك أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-300، لرصد مسارات الصواريخ بدقة أو تحديد من أي اتجاه أطلقت، وذلك إلى جانب نظام إس-400 الذي نشرته موسكو سابقاً لتحمي قاعدتها الجوية في مطار حميميم بريف اللاذقية.

وروسيا تجدد التلويح بتهجير أهالي حلب

في موسكو، جددت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، اليوم الخميس، استعدادها لضمان خروج آمن للمدنيين ولمقاتلي المعارضة من شرق حلب.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة الروسية، “سيرغي رودسكوي” قوله إن “الدول الغربية تتجاهل استخدام المسلحين في سوريا للمدنيين كدروع بشرية”، مضيفاً أن “الغرب يشن حملة إعلامية ضد روسيا من خلال اتهامها بقصف حلب بشكل عشوائي”.

وشدد رودسكوي على أن “روسيا مستعدة للمساعدة في عملية نقل المساعدات الإنسانية الى المنطقة الشرقية من حلب”، مشيراً إلى “ضرورة توفير ضمانات أمنية من جانب المسلحين العاملين هناك وذلك لتجنب تكرار الهجمة التي تعرضت لها قافلة الأمم المتحدة يوم 19 أيلول الماضي”.

اجتماع لوزان

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات للقاء الوزاري المرتقب حول سوريا، في مدينة لوزان السويسرية، السبت المقبل، والذي سيضمّ وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة وتركيا والسعودية وإيران وقطر.

وكان وزير الخارجية الروسية قد شدّد على ضرورة حضور وزراء خارجية كلّ من تركيا والسعودية وإيران و”ربما” قطر اللقاء، وقال في حديث مع شبكة “سي.إن.إن” الأميركية، الأربعاء، إن موسكو “ترغب في عقد لقاء بهذه الصيغة المصغرة لإجراء محادثات عمل وليس نقاشات مثل تلك التي تجري في جمعية عامة”.

يشار أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلب رسمياً مؤخراً من لوكالات الأمن القومي الأمريكي بدراسة الخيارات الدبلوماسية والعسكرية بشأن الوضع السوري كافة، لا سيما عقب التصعيد السوري – الروسي على مدينة حلب.

كما يشار الى ان البيت الأبيض قال قبل اسبوع، أنه لا يمكن استبعاد توجيه ضربة عسكرية لقوات النظام في سوريا، مشيراً الى ان نتائجها قد لاتكون من مصلحة واشنطن.

شام تايمز

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