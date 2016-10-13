وهي في الخمسين ..المغنية جانيت جاكسون حامل للمرة الأولى

تنتظر المغنية الأمريكية جانيت جاكسون طفلها الأول وهي في سن الخمسين.

وذكرت وكالة الانباء (رويترز) ان مجلة “بيبول” المعنية بأخبار المشاهير نقلت عن جاكسون قولها “نشكر الله على هذه النعمة”, دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ونشرت مجلة بيبول صورة حصرية لجاكسون وهي تبتسم وتضع يدها على بطنها, وفقا للوكالة.

وكانت جاكسون ألغت في نيسان الماضي جولة عالمية، مشيرة الى انها تخطط لأسرتها وتحتاج إلى بعض الراحة.

وشوهدت جاكسون في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً، وهي تتسوق في محلات بيع مستلزمات وملابس الأطفال.

وتزوجت جاكسون وهي الشقيقة الصغرى لنجم البوب الراحل مايكل جاكسون، للمرة الثالثة في 2012 من رجل الأعمال القطري وسام المانع.

شام تايمز

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