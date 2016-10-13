ريال مدريد يرفض طلب روبرتو كارلوس

كشف لاعب ريال مدريد السابق، البرازيلي المعتزل روبرتو كارلوس، اليوم أنه تحدث مع إدارة النادي الملكي لكي يعمل كمدرب، ولكنها ترغب في الوقت الحالي أن يكون سفيرا للنادي في منطقة آسيا.

وقال روبرتو كارلوس لمجموعة من وسائل الإعلام الإسبانية، بينها (إفي) في مؤتمر صحفي ببكين لتقديم مشروعات تابعة لمؤسسة ريال مدريد “تحدثت مع النادي ولكنهم لا يريدونني مدربا، قالوا إنني في الوقت الحالي مناسب للغاية كسفير لهم”.

وأوضح النجم البرازيلي السابق أنه يتابع عن قرب تدريبات الفريق الرديف للملكي، ريال مدريد كاستيا، بقيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري، وأيضا فريق الشباب بقيادة خوسيه ماريا جوتييريز “جوتي”، مؤكدا “عندما تسنح لي الفرصة سأعود إلى الملاعب”.

وأضاف “أنا في الوقت الحالي لازلت سفيرا، أنا سعيد”.

وعن وضع الفريق الملكي حاليا اعتبر روبرتو كارلوس أن إصابة لاعبين أساسيين ككاسيميرو ومودريتش وسرجيو راموس لا ينبغي أن تؤثر على الفريق، لأن ريال مدريد “فريق رائع” و”البدلاء يقومون بعمل جيد للغاية”.

كما تحدث روبرتو كارلوس عن جائزة الكرة الذهبية لهذا العام وقال مازحا “اعتقد أن كريستيانو رونالدو يضمن الكرة الذهبية في منزله ولكن لم يقل هذا لأي شخص”.

وأضاف “بعد مشكلاته في الركبة، تأخر في العودة ليكون كريستيانو، ولكن بدءا من المباراة القادمة، وكما فعل مع البرتغال، سيعود ليكون كريستيانو الذي نعرفه جميعا”، متمنيا له “كل التوفيق”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes